Trả lại tài sản cho gia đình một bị cáo

Theo đó, Tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo này và những người liên quan, trả lại toàn bộ tài sản đã tịch thu trước đó gồm 44.330 USD, 1 xe ôtô, căn nhà ở đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Theo nội dung vụ án, tháng 2/2005, công an bắt quả tang một số đối tượng đang mua bán heroin tại khu vực cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Mở rộng điều tra, Công an phát hiện đường dây ma túy với số lượng lớn do Nguyễn Thị Hòa cầm đầu.

Đầu năm 2007, xử sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên phạt năm bị cáo trong đường dây này án tử hình, hai bị cáo án chung thân trong đó có em ruột của Hải là Trần Thị Hương về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Hải, ngoài lãnh 3 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", Tòa còn tuyên tịch thu toàn bộ số tài sản nói trên vì cho rằng những tài sản trên có liên quan đến Hương, em Hải có được bằng những hoạt động phạm tội của mình mà có. Sau đó, Hải và gia đình đã kháng cáo xin xem xét trả lại số tài sản này, vì đây là tài sản của ba Hải chứ không như tòa sơ thẩm nhận định.

Tuy nhiên, cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo và giữ nguyên quyết định. Bản án phúc thẩm này đã bị cấp giám đốc thẩm hủy vì nhận định không phát hiện được sai lầm của tòa sơ thẩm để xét xử phúc thẩm lại.

Theo A.Huy (CAND)