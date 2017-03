Trả lời thẩm vấn tại tòa, các cựu cán bộ chối tội

Bị cáo Hương, chủ tịch UBND phường Mỹ Phước, quanh co chối trách nhiệm - Ảnh: Đức Vịnh



Bảy bị cáo này đều là cán bộ chủ chốt của phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.



23 bị cáo bị truy tố gồm:



1. Hồ Đăng Chiến, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên



2. Lâm Văn Thiệu, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Long Xuyên



cùng bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



3. Bùi Phước Dũng, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Long Xuyên



bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.



4. Huỳnh Giang Sơn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên



5. Mai Quốc Thái, nguyên Tổ phó tổ tiếp nhận và trả kết quả văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất



6. Phan Huỳnh Giang, nguyên nhân viên tổ thẩm tra Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất



7. Nguyễn Thiện Thanh, nguyên cán bộ kiểm tra Phòng TN-MT



8. Lý Thanh Tùng, nguyên Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất



9. Nguyễn Thị Tư, nguyên Trưởng phòng TN-MT



10- Nguyễn Thành Tâm, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị



11. Trương Văn Đê, nguyên Tổ trưởng tổ thẩm tra Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất



cùng bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.



12. Nguyễn Vĩnh Khánh, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đô thị



13- Đồng Thanh Dũng, nguyên nhân viên Tổ thẩm tra Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất



14. Nguyễn Cao Sang, chủ DNTN Trí Dũng



15. Phạm Thanh Dũng, nguyên nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất



16. Trần Khánh Cương, nguyên Tổ phó tổ đo đạc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất



17. Lê Văn Hương, nguyên Chủ tịch UBND P.Mỹ Phước



18. Võ Duy Cương, nguyên Chủ tịch UBND P.Bình Khánh



19. Nguyễn Văn Hà, nguyên Phó chủ tịch UBND P.Mỹ Quý



20. Phạm Xuân Gia, nguyên Bí thư Đảng ủy P.Mỹ Quý



21. Nguyễn Văn Chí, nguyên Chủ tịch UBND P.Mỹ Quý



22. Trần Thiện Tích, nguyên Bí thư Đảng ủy P.Mỹ Phước, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Long Xuyên



23. Phạm Văn Đông, nguyên Chủ tịch HĐND P.Mỹ Phước



cùng bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Theo PHƯƠNG NGUYÊN - ĐỨC VỊNH (TTO)



VKS tỉnh An Giang cáo buộc vào năm 2003, ông Trần Thiện Tích, bí thư và ông Lê Văn Hương, chủ tịch phường Mỹ Phước có chủ trương chuyển nhượng đất nông nghiệp để hình thành khu dân cư tập trung nhằm giải quyết chỗ ở cho cán bộ, công chức với giá mỗi nền 7,5 triệu đồng.Chủ trương này được cụ thể hóa bằng việc giao cho ông Phạm Văn Đông, cán bộ văn phòng làm “chủ đầu tư”, trực tiếp cùng một số cán bộ khác mua trên 5.300m2 đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Hương.Số đất mua được do chính ông Đông đứng tên, sau đó “phù phép” thành 12 lô đất trồng cây, mỗi lô trên 400m2, đứng tên của 12 cán bộ phường. 12 lô đất này, một lần nữa được các quan chức phường “phù phép” thành 50 lô nền và được chuyển thành đất ở đô thị. Danh sách tất cả cán bộ, công chức phường (47 người) đứng tên trong các thửa đất trên đều do ông Tích và ông Hương trực tiếp xét chọn.Tại tòa, ông Tích thừa nhận mình có chủ trương cho mua đất xây dựng khu dân cư, tuy nhiên sau đó lại không thừa nhận vì cho rằng cán bộ cấp dưới mua đất rồi sau đó mới báo cáo ông. Trong khi đó, bị cáo Hương khai rằng ông Tích đã đồng ý miệng, không thông qua cuộc họp. Tòa hỏi việc giao dịch chuyển nhượng đất do ai thực hiện, ông Hương nói do ông Đông và một cán bộ địa chính, tuy nhiên ông Hương nói mình “không nhớ” ai đã chỉ đạo cho ông Đông thực hiện việc này.Bị cáo Hương nói biết khu đất trên chưa có quy họach, không được phép xây dựng khu dân cư nhưng thấy dân làm được thì nghĩ phường cũng làm được, làm vì lợi ích của cán bộ. Tòa hỏi từ đầu sao không tách thành 50 thửa và lên đất thổ cư mà phải thực hiện qua nhiều bước, bị cáo Hương thừa nhận làm vậy không được và mình phải “vận dụng pháp luật”.Trong suốt quá trình thẩm vấn, bị cáo Hương nhiều lần quanh co không nhận trách nhiệm chỉ đạo cấp dưới thực hiện dự án khu dân cư, không am hiểu pháp luật do trước đó làm công tác Đảng, thậm chí có lúc ông Hương còn cho rằng mình không nắm, không biết việc chuyển mục đích đất đó để làm gì. HĐXX đã phản bác khi cho rằng danh sách cán bộ đứng tên là do chính ông Hương trình bí thư xét duyệt.Riêng “chủ đầu tư” Phạm Văn Đông, đứng trước tòa trở nên ú ớ, không nhớ được trong hai người là bí thư Tích và chủ tịch Hương ai là người chỉ đạo mình thực hiện khu dân cư trên.Ông Đông chỉ nói mình thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phường và ngập ngừng nói “bị cáo giống như bù nhìn vậy đó” khiến cả hội trường cười ồ. Mặc dù nói mình chỉ thực hiện theo chỉ đạo, không biết việc làm đó là sai nhưng trước phân tích của HĐXX, ông Đông cũng thừa nhận việc làm của mình là trái qui định của pháp luật, trong đó trục lợi bất chính 42 triệu đồng.Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra.