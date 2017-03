Trả thù bạn, phải lãnh án

Do có mâu thuẫn với Tú từ trước, ngày 9-8, Hùng nhìn thấy Tú tại quán ăn, liền đi từ phía sau dùng dao bấm đâm vào hông Tú gây thương tật 1%. HĐXX nhận định, bị cáo dùng dao là vũ khí nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người khác. Hành vi của bị cáo thể hiện sự côn đồ, chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ mà bất chấp pháp luật. Bị cáo đã có tiền án về tội cướp giật tài sản, chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục vi phạm. Do đó cần có mức án thật nghiêm khắc để giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên cũng xét thấy bị cáo thành khẩn, phạm tội do nôn nóng nhất thời, tỉ lệ thương tật của người bị hại thuộc trường hợp thấp nhất nên cũng xem xét để giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

DIỄM ANH