Trai làng hỗn chiến, 12 người lĩnh gần 80 năm tù

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào khoảng 23h ngày 21/7/2011, tại khu vực đình thôn Mai Động - Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh, sau khi kết thúc buổi tập cắm trại của thôn, mọi người ra về. Lúc này, Đàm Thuận Trọng, Nguyễn Hữu Thìn, Nguyễn Hữu Hưởng, Nghiêm Văn Hưng, Đàm thế Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đắc Long, Nguyễn Hữu Hợp, Trương Văn Quyết, Đàm Thế Chiến, Đàm Thuận Thắng và Nghiêm Văn Khoa cùng ở thôn Mai Động đến sàn tế đình của thôn chơi.



Do có mâu thuẫn từ trước, sau khi biết nhóm thanh niên Kim Bảng đang đi lại trên đê, Trọng rủ các đối tượng trên mang theo gậy gỗ đi trên 4 xe máy đuổi đánh nhóm Kim Bảng để đi trả thù. .



Khi nhóm thanh niên thôn Hương Mạc đuổi kịp 2 xe máy do nhóm thanh niên thôn Kim Bảng điều khiển đi từ dốc Kim Bảng lên bờ đê do anh Nguyễn Gia Kỳ đèo anh Nguyễn Minh Tâm và Đàm Công Thoả đèo Nguyễn Xuân Trường, Tuấn đi đầu lái xe áp sát bên trái xe anh Thoả, ngay sau đó Thìn và Trường cầm gậy gỗ đập trúng đầu anh Trường.



Sau phút nông nổi, 2 đám thanh niên làng người chết, kẻ lĩnh án tù.



Khi Quyết, Khoa, Chiến, Thắng, Hợp và Hưng đến thấy anh Trường nằm gục trên mặt đê thì Hưng và Thìn mỗi người dùng gậy gỗ đập anh Trường khiến anh Trường chết ngay trong đêm 21/7 do bị trấn thương sọ não.Anh Kỳ, Tâm, Thoả đã chạy thoát.Sáng 22/7/2011,sau khi biết anh Trường đã chết các đối trên đã bỏ chốn khỏi địa phương. Sau đó trong các ngày 24-26-27/7/2011 thì 12 đối tương trên đến cơ quan điều tra đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.Trong vụ án này, anh Thoả, Tâm, Kỳ bị các bị can nói trên đuổi đánh gây thương tích nhẹ không yêu cầu xử lý.Tại phiên toà xét xử sơ thẩm, toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt các bị cáo sau về tội giết người: Nguyễn Hữu Thìn (SN 1988) 16 năm tù tội giết người và 24 tháng tù của bản án trước đó; Đàm Thuận Trọng (SN 1992) 14 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991) 12 năm tù về tội giết người và 24 tháng tù của bản án trước đó; Nguyễn Hữu Thưởng (SN 1988) 9 năm tù; Nghiêm Văn Hưng (SN 1990) 10 năm tù; Đàm Thế Thành (SN 1993) 7 năm tù về tội giết người.Đối với các bị cáo Nguyễn Đắc Long, Đàm Thuận Thắng, Đàm Thế Chiến, Nguyễn Hữu Hợp, Trương Văn Quyết, Nghiêm Văn Khoa bị phạt từ 18 đến 24 tháng tù hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.Theo Đoàn Thế Cường (Dân trí)