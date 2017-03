Trai làng hỗn chiến sau đám cưới, người chết kẻ vào tù

Theo Thái Bá (Dân trí)

Sáng ngày 21/5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị can Bùi Thanh Liêm (SN 1988), quê ở làng Cò, xã Điền Trung, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) về tội “giết người”.Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 22h20' ngày 26/1/2013, nhóm thanh niên làng Cò, xã Điền Trung, huyện Bá Thước bao gồm: Bùi Thanh Liêm, Hà Văn Báo, Hà Văn Huấn, Hà Văn Chinh, Bùi Văn Phú, Hà Minh Tiến, Cao Văn Bắc, Hà Đức Định đi đám cưới về trên 4 chiếc xe máy.Khi về tới đường liên xã thuộc địa bàn làng Săm, xã Điền Hạ thì họ gặp nhóm thanh niên làng Duồng xã Điền Hạ là: Trương Văn Nghĩa, Phạm Văn Thoại, Phạm Văn Linh, Trương Văn Hưng, Phạm Văn Hoài đi trên 2 chiếc xe máy ngược chiều.Hai bên đã văng tục chửi nhau dẫn đến cuộc xô xát đánh, chém nhau bằng dao kiếm. Trương Văn Nghĩa đã dùng dao mác lùa chém nhóm thanh niên làng Cò và chém vào ngực Bùi Thanh Liêm. Bị chém, Liêm đã tức tốc mở cốp xe lấy con dao nhọn thủ sẵn trong xe từ trước khi đi đám cưới và quay lại xông đến đâm vào ngực trái Trương Văn Nghĩa.Sau khi đâm Nghĩa xong, Liêm đã cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường và vứt con dao gây án xuống mương nước thuộc địa phận làng Kéo, xã Điền Trung rồi về trạm Y tế xã Điền Trung rửa vết thương rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi bị đâm, Nghĩa chạy được 7 - 8m thì gục xuống, thấy vậy một số thanh niên khác đã đưa Nghĩa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.Đến ngày 28/1/2013, Liêm đã đến công an huyện Bá Thước đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.TAND tỉnh Thanh Hóa căn cứ trên những kết quả điều tra cũng như bản cáo trạng truy tố hành vi phạm tội của bị can Bùi Thanh Liêm của VKSND, xét thấy chỉ từ mâu thuẫn nhỏ mà Bùi Thanh Liêm đã dùng dao đâm chết Trương Văn Nghĩa. Đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng. TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt 11 năm tù đối với Bùi Thanh Liêm về tội “giết người”.