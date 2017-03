Trạm An Sương - An Lạc sẽ thu phí tới năm 2033

Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc dài khoảng 16 km, nằm trên đường huyết mạch nối liền miền Tây về TP.HCM, có giá trị đầu tư là 812 tỉ đồng, được đầu tư theo hình thức BOT và bắt đầu thu phí từ tháng 1-2005. Trạm thu phí do Công ty Cổ phần BOT An Sương An Lạc - IDICO vận hành. Ngày 23-2, IDICO chính thức xây bổ sung hai nút giao thông khác và dải phân cách giữa làn xe cơ giới với làn xe thô sơ trên đoạn này với tổng vốn đầu tư trên 700 tỉ đồng. Dự án mới này cũng được đầu tư theo hình thức BOT và vốn đầu tư của dự án được hoàn lại theo hình thức thu phí, được thực hiện tại trạm thu phí này.

M.PHONG