Trạm cân Dầu Giây: Thu tiền phạt 13 tỉ đồng, sửa đường hết 95 tỉ đồng!

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, qua sáu tháng đưa vào hoạt động thí điểm trạm cân ở Quảng Ninh, bước đầu hạn chế được xe quá tải và hư hỏng đường bộ, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh đề nghị xây dựng hệ thống trạm kiểm tra tải trọng trên phạm vi cả nước để bảo vệ cầu, đường. Các trạm cân cần được đầu tư quy mô, ở vị trí hợp lý và có bãi hạ tải gần trạm để kiểm soát việc hạ tải đối với các phương tiện vi phạm. ______________________________________________ - Ngày 1-3-2009, Cục Đường bộ Việt Nam làm lễ công bố chính thức đưa Trạm cân Dầu Giây hoạt động trở lại sau hơn bốn năm ngưng hoạt động. - Ngay sau đó, tại buổi họp sơ kết sáu tháng thí điểm hoạt động trạm cân, lãnh đạo của Công an và Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết có đến 16 tuyến đường xương cá ở hai bên quốc lộ 1A hư hỏng nặng do xe né trạm. - Tháng 1-2010, đoàn thanh tra Bộ GTVT cho biết hệ thống cân động của trạm chưa bảo đảm chính xác, sai số còn cao. - Tháng 3-2010, cơ quan chức năng phát hiện có một số chip điện tử bỗng nhiên được gắn thêm vào hệ thống thiết bị trạm cân, được điều khiển bằng remote khiến hoạt động trạm cân không còn chính xác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm trái. - Trước đó, Bộ GTVT kết luận có nhiều sai sót dẫn đến chất lượng công trình trạm cân không đảm bảo, lựa chọn địa điểm đặt trạm cân bất hợp lý, hệ thống cân động liên tục chập chờn… - Ngày 10-9-2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) - Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang ba nhân viên Trạm cân Dầu Giây nhận hối lộ. - Tháng 10-2010, báo chí lại phản ánh hệ thống cân động, biển báo điện tử, còi báo, camera... ở cả hai đầu nam và bắc tê liệt. TS tổng hợp