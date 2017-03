Trạm thu phí đường bộ không dừng đầu tiên hoạt động

(PL)- Liên doanh Công ty CP TASCO - Công ty CP VETC (liên danh TASCO-VETC), nhà đầu tư và vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) cho biết mới đây, Trạm thu phí Tasco Quảng Bình đã triển khai dịch vụ thu phí tự động đường bộ ETC trên quốc lộ 1 với hai làn thu phí không dừng ETC.

Đây là trạm thu phí không dừng đầu tiên trên cả nước được vận hành thương mại. Việc không phải dừng xe trả phí sẽ giúp người dân tiết kiệm nhiên liệu và thời gian lưu thông. Đại diện liên danh TASCO-VETC cho biết hiện nay dịch vụ thu phí tự động đường bộ ETC đã được triển khai ở Trạm Tasco Quảng Bình, Trạm Toàn Mỹ - quốc lộ 14, Đắk Nông và tiến tới là Trạm Tư Nghĩa - Quảng Ngãi. Mục tiêu trong năm 2016, Công ty CP VETC sẽ triển khai dịch vụ thu phí không dừng tại 28 trạm trên quốc lộ 1 và quốc lộ 14. Theo lộ trình mà Bộ GTVT đưa ra, đến cuối năm 2018 các trạm thu phí trên toàn quốc phải có làn thu phí không dừng và hết năm 2020 sẽ bỏ thanh chắn tại các trạm thu phí. B.NGỌC