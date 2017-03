Trạm thu phí ùn tắc trên 1 km thì phải tạm dừng thu tiền, mở cổng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công điện yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, TP trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các ngày cuối đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5.



Công điện nêu rõ kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài bốn ngày nên nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện tham gia giao thông đường bộ tăng rất cao, tăng nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông.



Theo phản ánh qua đường dây nóng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày đầu nghỉ lễ tình trạng vi phạm pháp luật giao thông như chở quá số người quy định, tăng giá vé, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, tình trạng người dân đón bắt xe trên đường cao tốc không đúng quy định, tình trạng ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, các đường vành đai, cửa ngõ ra vào các thành phố lớn, thiếu phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, vẫn diễn ra phổ biến gây bức xúc trong dư luận xã hội.



Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày cuối của dịp nghỉ lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT, trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tập trung tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định trên các tuyến cao tốc...



“Đối với các trạm thu phí có hiện tượng ùn tắc giao thông kéo dài trên 1 km phải tạm dừng thu phí, mở cổng để phương tiện lưu thông nhanh hơn cho đến khi hết ùn tắc mới tổ chức thu phí trở lại” - công điện nêu rõ.



Bên cạnh đó, các Bộ, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; hướng dẫn người dân có phương án đi lại về thời gian, tuyến đường tránh thời gian cao điểm và tuyến đường, địa điểm có nguy cơ ùn tắc đặc biệt vào chiều ngày 3-5.

Theo VIỆT HÙNG (VIETNAM+)