Trần ai đợi chủ đầu tư giao nhà

È cổ trả lãi suất ngân hàng, tiền thuê nhà ở, bất tiện trong đi lại… là khó khăn thường gặp của những người đã đóng tiền mua căn hộ chung cư nhưng chủ đầu tư cứ lần lữa không giao nhà. Nguyên nhân thường do chung cư xây mãi không xong vì chủ đầu tư thiếu tiền.

Tiền đã trao, nhà chưa giao

Sáng 10-10, nhiều người mua chung cư Ngọc Phương Nam (125/20 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8) đã tập trung trước cửa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Điền (chủ đầu tư) yêu cầu công ty trả lại tiền và bồi thường thiệt hại cho việc chậm giao nhà. Ông Phạm Quang Viên, mua căn hộ B405, cho biết: Năm 2010, ông ký hợp đồng mua căn hộ với giá gần 1,7 tỉ đồng. Theo hợp đồng, ông sẽ được giao nhà vào quý I-2012 nhưng đến nay chung cư đang tạm ngưng thi công do chủ đầu tư thiếu vốn.

Cuối năm 2011, chủ đầu tư có thông báo hứa sẽ khởi công lại vào tháng 2-2012. Đến tháng 7-2012, chủ đầu tư tiếp tục cam kết tái khởi công chậm nhất vào tháng 9-2012. Nhưng mãi tới tháng 6-2013, Công ty An Điền mới làm lễ khởi công trở lại và thông báo cho các khách hàng biết ngân hàng đã cho vay tiền để tiếp tục thực hiện dự án. Dù vậy, sau đó dự án vẫn không được thi công tiếp.

Chung cư Ngọc Phương Nam, phường 2, quận 8 tạm ngưng thi công do chủ đầu tư thiếu vốn. Ảnh: HTD

“Từ năm 2010 đến nay, chúng tôi phải chịu đựng rất nhiều áp lực do trước đó đã vay mượn ngân hàng để trả tiền cho Công ty An Điền. Hiện gia đình phải thuê nhà ở chật chội, vợ chồng cứ cãi nhau hoài vì nợ nần chồng chất. Đòi lại tiền là chuyện bất đắc dĩ chứ tôi chỉ mong họ sớm giao căn hộ để gia đình có chỗ ở thôi” - ông Viên nói.

Nhà xây xong cũng chậm giao

Khách hàng mua chung cư The Harmona (33 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình) do Công ty Cổ phần Thanh Niên làm chủ đầu tư cũng chậm được nhận căn hộ. Đáng nói là dự án này gần như đã hoàn thành, khách hàng chỉ còn thanh toán đợt cuối cùng là hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng khâu bàn giao nhà lại không thuận buồm xuôi gió. Lý do vì chủ đầu tư không đủ tiền để trả lãi phạt chậm giao nhà cho khách hàng như đã cam kết trong hợp đồng.

Bà Nguyễn Vũ Thúy Vân, khách hàng mua căn hộ tại block B, cho biết: Hợp đồng quy định rõ nếu chủ đầu tư chậm giao nhà thì phải bồi thường cho khách hàng 0,05% trên tổng giá trị số tiền khách hàng đã nộp. Tương tự, khách hàng chậm đóng tiền thì cũng chịu mức phạt này và thực tế một số khách hàng đã bị phạt.

“Theo hợp đồng, tôi được giao nhà vào tháng 8-2012 nhưng phải tới tháng 7-2013 mới có thư mời đến nhận căn hộ. Như vậy, chiếu theo hợp đồng thì chủ đầu tư phải chịu phạt hơn 220 triệu đồng đối với căn hộ của tôi. Phía Công ty Thanh Niên đã mời tôi và nhiều khách hàng khác tới đề nghị giảm số tiền phạt nhưng vì hai bên không thỏa thuận được nên chủ đầu tư không giao nhà” - bà Vân nói.

Cũng theo bà Vân, “số tiền tôi phải đóng đợt cuối cùng là hơn 400 triệu đồng. Nếu chủ đầu tư cấn trừ tiền phạt chậm giao nhà thì tôi chỉ phải nộp khoảng 200 triệu nữa là có nhà để ở. Hà cớ gì tôi đóng tiền gần như xong rồi mà vẫn không được nhận nhà?”. Bà Vân cho biết trong suốt hai năm chờ dọn về nhà mới, vợ chồng bà phải thuê nhà và sinh hoạt gia đình phải chịu nhiều đảo lộn. Chi phí thuê nhà và lãi suất vay ngân hàng mỗi tháng lên tới 10 triệu đồng. Do vậy, chủ đầu tư phải chia sẻ những thiệt hại này với gia đình bà trong quá trình chờ đợi.

Không dễ tìm tiếng nói chung

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chủ đầu tư của hai dự án trên đều xác nhận đang gặp khó khăn về tài chính. Ông Nguyễn Tri Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thanh Niên, cho biết sẽ hoàn lại tiền phạt cho các khách hàng chậm thanh toán trước đây, đồng thời khẳng định công ty không đủ tiền để trả tiền phạt do chậm giao nhà cho khách hàng. Tuy nhiên, các khách hàng dứt khoát không chấp nhận, một số người còn tuyên bố sẽ kiện ra tòa.

Còn tại dự án Ngọc Phương Nam, ông Đoàn Hữu Thuần, Phó Tổng Giám đốc Công ty An Điền, cho biết tổng mức đầu tư của chung cư này là 450 tỉ đồng, hiện phải cần 150 tỉ đồng nữa mới có thể hoàn thành. Hiện công ty còn nợ lãi suất ngân hàng 15 tỉ đồng và không còn khả năng chi trả.

“Công ty An Điền đang nỗ lực tìm kiếm đối tác cùng đầu tư tiếp dự án. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đồng ý chủ trương cho Công ty An Điền vay 180 tỉ đồng. Ngoài ra, phía khách hàng cũng giới thiệu 10 đối tác để giúp chủ đầu tư tìm kiếm cơ hội” - ông Thuần thông tin. Ông Phạm Quang Viên cũng cho hay đã thống nhất với nhiều khách hàng sẽ đóng thêm mỗi người 150 triệu đồng để giúp chủ đầu tư giải quyết nợ xấu.

Kiến nghị chế tài nặng chủ đầu tư chậm giao nhà Tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tại UBND TP về việc thực hiện Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản ngày 6-9, nhiều đại biểu cho rằng: Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đều chưa có những chế tài với chủ đầu tư các dự án. Do đó, khi xảy ra các sự cố cho các căn hộ hình thành trong tương lai, người dân đều phải chịu thiệt thòi. Từ thực tế trên, các đại biểu kiến nghị phải có chế tài nghiêm khắc với chủ đầu tư vi phạm, thậm chí xử lý hình sự chủ đầu tư huy động vốn mà không xây nhà.

VIỆT HOA