Tràn lan dự án lấp kênh rạch

TP.HCM sẽ chịu ảnh hưởng của tổ hợp: Mưa lớn, bão, nước biển dâng… Ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết năm 2015 nước ta đã xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan ngoài quy luật do biến đổi khí hậu và tới đây tình trạng này sẽ ngày càng khắc nghiệt hơn. Ông cũng dự đoán trong thời gian sắp tới, ngoài hiện tượng thời tiết cực đoan đơn lẻ, TP.HCM chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng tổ hợp của những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn trên diện rộng, bão cùng với nước biển dâng, triều cường, gió mạnh đồng thời kèm theo sự xả lũ của hệ thống sông thượng nguồn. Do đó, TP.HCM phải tăng sự hiểu biết của người dân, đừng để họ thờ ơ là biến đổi khí hậu xảy ra một nơi nào đó chứ không ở TP. Ông Giám đề xuất quy hoạch phòng, chống lụt bão cũng như thoát nước phải lồng ghép ứng phó với biển đổi khí hậu cũng như có hệ thống cảnh báo sớm để cung cấp thông tin kịp thời cho chính quyền các cấp và người dân để chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại. Chịu không nổi ngập phải bán nhà đi lánh nạn Ông Lê Quốc Trị (quận Bình Tân) bức xúc: Kênh Chiến Lược đi qua địa bàn quận, 10 năm nay cứ đến mùa mưa là ngập. Năm nay ngập hơn năm trước là 30 cm khiến cho 70% nhà dân của khu vực bị ngập. Nhiều căn nhà ngập từ 20 cm đến 70 cm. Mọi hoạt động buôn bán, làm ăn, học hành... đều bị cản trở. Đồ dùng sinh hoạt của dân bị hư hỏng, nhiều nhà dân ngập nặng phải đi lánh nạn, có gia đình chịu không nổi phải bán nhà chuyển đến nơi khác ở. Ông Trị đi khảo sát thấy có bốn điểm gây ngập rất nhanh. Mưa khoảng 30 phút là ngập nhưng rút rất chậm, một đêm chỉ rút được gần 30 cm. - Hiện nay có khoảng 20.000 căn nhà của người dân đang tồn tại trên và ven kênh rạch (do lấn chiếm) gây ảnh hưởng đến dòng chảy. Trong thời gian tới, TP sẽ phải di dời 20.000 căn nhà này. - Trung bình mỗi ngày các công nhân vớt rác của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM vớt khoảng 7-13 tấn rác, phần lớn là rác sinh hoạt, túi nylon, bàn ghế... trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. - TP.HCM tiếp tục đầu tư 200 km đường cống trong vòng năm năm để bổ sung đưa vào vận hành cùng với hệ thống thoát nước hiện hữu của TP. Từ năm 2016 đến 2020, TP đầu tư chín cống kiểm soát triều lớn trên sông Sài Gòn ở các khu vực quận Bình Thạnh, quận 4, quận 1, huyện Bình Chánh và Nhà Bè.