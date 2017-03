Trận thua của đội tuyển Việt Nam chỉ là một tai nạn

Tôi không thể đánh giá về chuyên môn. Nhưng qua theo dõi trận đấu Việt Nam-Malaysia, tôi thấy là nếu so với các trận đấu trước, các cầu thủ thi đấu không tốt bằng. Một trận đấu không nói lên nhiều điều, tôi nghĩ là chúng ta không nên vội vàng quy kết. Dư luận có quyền nghi ngờ nhưng là người trong cuộc, chúng ta cần cân nhắc, thận trọng. Theo tôi, trận thua của đội tuyển Việt Nam vừa qua chỉ là một tai nạn.

(Theo Tiền Phong)

TS NGUYỄN THÀNH SƠN, Giám đốc Vinacomin:

Xuất-nhập khẩu than cho thấy rõ nhóm lợi ích





Lĩnh vực xuất-nhập khẩu than cho thấy rõ nhóm lợi ích: khi giá dầu cao thì đào than lên để xuất khẩu với bất kỳ chi phí nào, khi giá dầu thấp thì mặc kệ các ngành có sử dụng than tự xoay xở nhập khẩu than về để dùng. Miếng mồi xuất khẩu than ngon ăn thì Tập đoàn TKV đòi bằng được độc quyền. Cục xương nhập khẩu than khó nhằn thì TKV đã nhanh miệng xin Chính phủ “mở cửa”. Trong tương lai, việc nhập khẩu than không đủ nhưng TKV hình như “vô can”.

(Theo Đất Việt)