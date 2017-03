Trần tình của người hất mắm tôm vào 7 công an

Trong những ngày Hà Nội nắng kỷ lục, rời phiên phúc thẩm sau khi bị TAND Hà Nội tuyên y án 12 tháng tù, Nguyễn Thị Minh Huyền buồn bã, "chẳng còn thiết gì". Dù nhiều người đến động viên, dù chồng khuyên "chấp nhận sự thật" nhưng người đàn bà 30 tuổi vẫn thấy sốc. Huyền lo sợ, khi con qua 36 tháng tuổi, cô sẽ phải "trả án" theo phán quyết của tòa.

"Con em còn nhỏ, lại rất quấn mẹ, vắng em cháu sẽ ra sao", Huyền bật khóc. Cô tự trách mình hành động không suy nghĩ, ước gì thời điểm xảy ra sự việc cô bình tĩnh hơn thì giờ đã không phải khổ sở thế này.

Theo lời Huyền, ngày 26/9/2012, tổ công tác liên ngành của huyện Thanh Trì kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường. Chiếc bàn bày hàng trong quán thịt chó của gia đình Huyền bị thu giữ với lý do kê lấn đường.

Xót của, mẹ Huyền bế cháu hơn một tuổi chạy ra xin. Trong lúc lời qua tiếng lại, bà ngã ra đường. Cho rằng người của đoàn công tác đã xô đẩy khiến mẹ bị vậy, Huyền tức giận cầm chiếc xô đựng gần một cân mắm tôm hất vào 7 công an.

“Xót con và mẹ, lúc đó tôi không đã không làm chủ được bản thân”, Huyền nói.

Hành vi của Huyền bị các cơ quan tố tụng xác định đã phạm vào tội Làm nhục người khác. Cả 2 cấp xét xử đều đồng tình với việc kết tội này. Theo tòa, việc tuyên phạt Huyền một năm tù là đã xét đến một số tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Huyền tại phiên phúc thẩm ngày 17/5. Ảnh: Việt Dũng.

Huyền tâm sự, sau khi "dính án", hai vợ chồng nghỉ bán thịt chó sau hơn 10 năm kinh doanh để chuyển sang bán mía đá. Cả gia đình 7 miệng ăn trông chờ vào nguồn thu nhập này nên kinh tế khó khăn. Huyền xin vào một công ty bán hàng đa cấp, đi từ sáng tới tối muộn, lương 2-3 triệu đồng.

Đến giờ, vợ chồng Huyền có lúc muốn buông xuôi, chấp nhận án phạt nhưng lại vẫn không thôi nuôi hy vọng "được xem xét lại bản án". Họ đang tính làm đơn đề nghị xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm gửi lên TAND Tối cao.

Phân tích vụ án này, ông Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng "do xác định sai về khách thể của tội phạm dẫn đến áp dụng không đúng tội danh, xử phạt nặng cho bị cáo".

Theo luật sư, thời điểm xảy ra sự việc, tổ công tác liên ngành gồm Công an huyện Thanh Trì, công an xã Ngọc Hồi, Ban Quản lý thị trường, Trạm Y tế xã Ngọc Hồi đang đại diện cho cơ quan nhà nước thực thi công vụ nên không thể xác định họ bị làm nhục với danh nghĩa cá nhân. Vì thế, hành vi của Huyền nếu bị xử lý hình sự thì phải là tội Chống người thi hành công vụ, tội danh có khung hình phạt thấp hơn so với Làm nhục người khác.

Chia sẻ quan điểm trên VnExpress, một số độc giả cho rằng hành vi hất mắm tôm vào 7 công an của Huyền "chỉ cần phạt hành chính, cho án treo là được rồi” hay "không cần phải phạt giam mà cho đi cải tạo công ích 3 tháng”.

