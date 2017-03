Trắng đêm ngăn thực phẩm bẩn vào TP.HCM

Hàng trăm hộ cam kết về chất lượng hàng hóa Cận tết, hàng giả, hàng lậu và hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm liên tục bị QLTT TP.HCM phát hiện. - Ngày 3-2, Đội QLTT 12B phối hợp với đoàn liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm quận 12 kiểm tra một công ty ở phường Thanh Xuân, quận 12, phát hiện công ty đang cất giữ 1.250 gói cà phê hòa tan, gần 2.000 hộp sôcôla và hơn 5.800 hộp kẹo dẻo đã hết hạn sử dụng. Cùng ngày Đội QLTT huyện Hóc Môn phối hợp với công an, trạm thú y kiểm tra một công ty sản xuất bánh snack trên địa bàn, phát hiện gần 880 kg nguyên liệu phụ gia hóa chất thực phẩm (chất tạo ngọt, bột nổi, chất tạo béo, hương liệu) không ghi xuất xứ, ngày sản xuất, không có chứng từ, hóa đơn. Đoàn kiểm tra đã thu giữ 1.500 gói bánh snack thành phẩm và số phụ gia nói trên. - Ngày 30-1, Đội QLTT huyện Nhà Bè kiểm tra một cửa hàng ở xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, phát hiện 450 kg bò phụ phẩm, đầu lòng bò không xuất xứ và giấy kiểm dịch. Đội đã giao toàn bộ hàng cho Trạm thú y huyện Nhà Bè xử lý theo quy định. Ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM, cho biết theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, QLTT đã quyết liệt kiểm tra, kiểm soát tất cả hàng gian, hàng giả trước, trong và sau tết. Phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo hàng hóa đến người tiêu dùng an toàn, chất lượng. QLTT đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền để người dân nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng; vận động 900 hộ sản xuất, kinh doanh ký cam kết không sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng và hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm. T.UYÊN