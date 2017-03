Tranh cãi buộc xe máy bật đèn ban ngày

“Các bộ, ngành và các nhà sản xuất xe máy đang thảo luận về việc sử dụng công nghệ đèn tự động chiếu sáng phía trước của xe máy. Nếu nó được sự đồng thuận cao, đề xuất xe máy phải mở đèn ban ngày sẽ trở thành quy định bắt buộc” - ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia nói.

“Giảm hơn 500 người chết/năm”

Theo ông Hùng, hiện có 7/10 nước ở khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia... đã quy định bật đèn chiếu sáng phía trước. “Quy định trên giúp tai nạn giao thông (TNGT) ở những nước này giảm trung bình 25%. Ngoài ra, Việt Nam đã tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN nên phải hài hòa tiêu chuẩn này với các nước trong khu vực. Ủy ban ATGT Quốc gia kỳ vọng việc áp dụng đèn chiếu sáng phía trước tại Việt Nam sẽ giúp giảm khoảng 10% TNGT (giảm từ 500 đến 600 người chết/năm - NV)” - ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, các loại xe máy được nhập khẩu từ Thái Lan đều có hệ thống đèn tự động chiếu sáng phía trước. Tuy nhiên, muốn thực hiện việc này, theo ông Hùng cần có lộ trình để chuyển đổi phụ tùng, công nghệ nhằm không phát sinh chi phí, xáo trộn cho người dân.

Ông Hùng cũng khẳng định khi đưa ra một đề xuất nào thì Ủy ban ATGT Quốc gia đều nghiên cứu kỹ về tính thực tiễn cũng như lợi ích cho người dân. Cụ thể, lợi ích cao nhất là sự an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Ông Hùng nói: “Bộ GTVT Ấn Độ vừa ban hành quy định trên nên Việt Nam cũng cần sớm áp dụng. Sắp tới Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động người dân về lợi ích của việc bật đèn chiếu sáng phía trước khi tham gia giao thông. Cùng lúc, chúng tôi cũng nghiên cứu và gửi nghiên cứu đó đến các bộ, ngành để xin ý kiến về lộ trình áp dụng quy định buộc xe máy sử dụng đèn chiếu sáng phía trước” - ông Hùng.



Nếu đề xuất được thông qua thì dù ban ngày, người đi xe máy vẫn bật đèn xe khi lưu thông, nếu không sẽ bị xử phạt. Ảnh: VIẾT LONG

Coi chừng tác dụng ngược

Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, cho rằng ở Anh thường xuất hiện sương mù dày đặc nên họ yêu cầu nhà sản xuất chế tạo đèn chiếu sáng tự động cả ngày lẫn đêm là hợp lý. Tương tự, ở Bắc Kinh (Trung Quốc) gần đây ô nhiễm nặng nên họ cũng cần sử dụng đèn chiếu sáng trên để giúp người tham gia giao thông quan sát tốt hơn. Tuy nhiên, đề xuất bật đèn chiếu sáng phía trước chưa phù hợp với điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

“Ở Việt Nam sương mù ít, mật độ không dày đặc, lái xe không bị cản trở trong việc quan sát và phát hiện các chướng ngại vật phía trước. Đặc biệt, Việt Nam có độ nóng cao, nhất là ở khu vực miền Trung, miền Nam số ngày nắng nhiều nên không cần phải bật đèn thường xuyên. Ngoài ra, nước ta đã áp dụng quy định bật đèn chiếu sáng trong điều kiện sương mù nên việc bổ sung này là không cần thiết” - ông Liên phản bác.

Ông Liên cũng cho rằng ban ngày độ sáng lớn, bật đèn gây lãng phí còn làm tăng nhiệt độ môi trường và đi ngược với chủ trương giảm thiểu ô nhiễm toàn cầu là đi ngược với quy luật của thế giới. “Các quy định phải cần thiết, phù hợp với thực tiễn mới được người dân đón nhận. Trước đây chỉ mỗi quy định xe taxi phải bật đèn nhưng vẫn không thực hiện vì các đơn vị cho rằng không phù hợp, các hãng taxi không đồng tình. Theo tôi, đề xuất này là không hợp lý và người dân sẽ khó hưởng ứng” - ông Liên dẫn chứng thêm.

Đồng tình, Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cho rằng quy định này chỉ phù hợp với những nước có sương mù nhiều. “Ở Việt Nam, tôi cho rằng chưa phù hợp. Đặc biệt vào mùa hè, nhiệt độ cao, nếu các xe đều bật đèn sẽ làm lóa mắt những phương tiện khác, còn có nguy cơ gây tai nạn. Do vậy, biện pháp này cần được nghiên cứu kỹ, nếu không sẽ phản tác dụng” - Thượng tá Đông nói.