Tranh cãi việc buộc xe khách gắn khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết”

Không nên phạt Từ quy định dán khẩu hiệu của Thông tư 63/2014 làm phát sinh nạn xe “vua” có dán các logo và khẩu hiệu trên trước xe. Cụ thể, ngày càng có nhiều xe tải gắn các bảng đỏ chữ vàng với câu: “Lái xe an toàn - Tính mạng con người là trên hết”. Nghị định 46 chỉ quy định xử phạt đối với các loại xe kinh doanh chở khách, không phạt xe tải, xe container. Vậy sao nhiều tài xế, chủ xe tải, xe container rối rít mua cái bảng hiệu nền đỏ chữ vàng đó dán vào? Phải chăng từ quy định gắn khẩu hiệu này làm cho nạn mua bán logo đi đường bùng phát mạnh. Một khi tệ nạn này nở rộ thì có thể việc mua bán đường càng tăng và đương nhiên lúc đó ATGT càng bị coi thường. Vì vậy, theo tôi nên xem câu “Tính mạng con người là trên hết” là khẩu hiệu phục vụ việc tuyên truyền để các tài xế lái xe cho an toàn hơn. Ông ĐINH NAM DINH,

Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM Dán trong xe, ở nơi tài xế dễ thấy Thông tư 63/2014 của Bộ GTVT đã quy định về kích thước, màu sắc, cỡ chữ của khẩu hiệu. Theo đó, chữ theo kiểu Times New Roman in hoa đậm, cỡ 24. Khẩu hiệu dài 200 mm (dung sai 20 mm), rộng 50 mm (dung sai 15 mm); viền và chữ màu xanh lá đậm trên nền trắng. Khẩu hiệu phải được đặt ở trong xe, ở nơi tài xế dễ nhận biết khi lái xe. Ông KHUẤT VIỆT HÙNG,

Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia