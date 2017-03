Tranh chấp di sản, rể hờ thua kiện

Đồng thời, tòa xác định phần trị giá nhà, đất còn lại là tài sản của ông VVK, người từng chung sống như vợ chồng với con gái bà C.

Trước đó, tháng 10-2011, bà C. đã khởi kiện ông K. ra tòa, yêu cầu được hưởng nửa căn nhà là tài sản chung giữa bà H. (con gái bà) với ông K. Bà C. trình bày rằng từ năm 1990, bà H. sống chung như vợ chồng với ông K. không đăng ký kết hôn và không có con chung. Năm 1998, bà H. và ông K. cùng mua một căn nhà ở đường Lạc Long Quân. Năm 2004, bà H. chết, theo quy định thì bà C. là người thừa kế duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất vì ông K. không có chứng cứ chứng minh là chồng hợp pháp của bà H.

Về phần mình, ông K. nói ông chung sống với bà H. từ năm 1985 nên quan hệ hôn nhân của ông là hôn nhân thực tế, được pháp luật thừa nhận. Trong quá trình chung sống, bà H. có kể cho ông nghe rằng cha mẹ bỏ bà từ nhỏ nên phải sống với bà ngoại. Ông chưa bao giờ nghe bà H. nhắc đến mẹ ruột.

Tại phiên xử, ông K. cho rằng chưa đủ cơ sở để xác định bà C. là mẹ ruột của bà H. Vì khi còn sống, bà H. khai năm sinh của mẹ không giống năm sinh của bà C. Đồng thời, nếu xác định đúng bà C. là mẹ ruột của bà H. thì bà C. cũng chưa đủ điều kiện thừa kế toàn bộ di sản vì cần phải làm rõ bà C. có chồng hay không, còn sống hay đã chết...

Theo tòa, sau khi xác minh lý lịch thì bà H. đúng là con ruột của bà C. Trước đây, bà C. có mối quan hệ không rõ ràng với một người đàn ông, sinh ra bà H., sau đó đưa con về ở với bên ngoại. Do bà H. không chung sống với mẹ từ nhỏ nên việc bà H. khai không chính xác về năm sinh của mẹ là điều có thể chấp nhận được. Hơn nữa, việc xác định mối quan hệ mẹ con không chỉ căn cứ vào lời khai của bà H. khi còn sống mà còn phải căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ khác. Ngoài ra, nếu sau này có người nhận là cha của bà H. và chứng minh được thì quyền lợi của người đó vẫn được bảo đảm giải quyết theo pháp luật dân sự. Không thể lấy lý do chưa rõ lai lịch của cha bà H. để không thực hiện việc phân chia di sản.

Còn về phía ông K., qua các giấy tờ do công an cung cấp thì chỉ có thể xác định ông chung sống với bà H. từ năm 1990. Theo Nghị quyết số 35 ngày 9-6-2000 của Quốc hội thì quan hệ sống chung này không được pháp luật thừa nhận là hôn nhân thực tế nên ông không có quyền thừa kế di sản của bà H.

HOÀNG YẾN