Tranh chấp… hài cốt

Không phạm tội xâm phạm mồ mả, hài cốt? Trước khi khởi kiện ra TAND quận 11, ông L. đã từng làm đơn tố cáo phía ông H. ra Công an huyện Mộc Hóa về hành vi xâm phạm mồ mả, hài cốt. Theo xác minh của Công an huyện Mộc Hóa, ngày 25-5-2010, ba chị em ông H. có làm đơn gửi UBND xã Thạnh Trị xin bốc mộ cha ruột là ông TVK. UBND xã chưa trả lời thì chị em ông H. đã tự ý bốc mộ ông NVL (cha ông L.) đưa về TP.HCM chôn cất. Công an huyện cũng đã lấy lời khai của một số người dân xung quanh. Các nhân chứng đều kể rằng trước đó, chị em ông H. có tìm đến hỏi là có biết mộ của ông TVK cha họ ở đâu không. Ai cũng lắc đầu nhưng khi chị em ông H. nói cha họ là “ông Cà rem”, đã thất lạc 48 năm nay thì mọi người chỉ mộ của cha ông L. bởi “Cà rem” là một trong những tên gọi khác của cha ông L. Nghe vậy, chị em ông H. đã mượn nhà một người dân ở đây đãi tiệc mời mọi người, xem như tạ lễ rồi bốc mộ đi. Dựa trên địa chỉ của chị em ông H. để lại, Công an huyện Mộc Hóa đã liên lạc nhưng không tìm được. Cuối cùng, Công an huyện Mộc Hóa kết luận không khởi tố vụ án. Theo công an huyện, việc bốc mộ là có nhưng chị em ông H. thực hiện công khai, mục đích là cải táng hài cốt của người đã mất mà họ cho là thân nhân của họ. Ngoài ra, họ cũng không có hành vi nào khác xâm phạm mồ mả, giữa hai bên lại không có mâu thuẫn trước đó. Đây là quan hệ dân sự chứ không phải hình sự. Phía cơ quan công an cũng nhận định khả năng chị em ông H. bốc nhầm mộ là rất lớn vì các tình tiết về bối cảnh, thời gian. Về mặt pháp lý, một thẩm phán TAND TP.HCM đồng tình với quyết định này của cơ quan công an. Theo thẩm phán này, hành vi của chị em ông H. chưa đủ yếu tố cấu thành tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo Điều 246 BLHS. Bởi lẽ xét về mặt khách quan, tội này thể hiện ở hành vi như đào phá mồ mả để chiếm đoạt đồ vật trong mộ như vàng, bạc, đá quý hoặc để chiếm đoạt hài cốt. Thủ đoạn thực hiện thường là lén lút nhằm che giấu hành vi. Về mặt chủ quan, người phạm tội thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, tức là nhận thức được hành vi của mình nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi đó và mong cho hậu quả xảy ra. Vị thẩm phán cho rằng trong vụ kiện của ông L., nếu tòa giải quyết tới cùng thì phải xác định ADN để biết hài cốt đó là thân nhân của bên nào.