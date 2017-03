Tranh chấp nhà giữa con nuôi và con ruột

giữa nguyên đơn Phùng Thị Ngọc Thu với bị đơn Phùng Ngọc Hùng và Phùng Thị Châu. Đối tượng tranh chấp giữa hai bên là căn nhà 68/9 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 (TP.HCM). Trước đó, căn nhà đã được cấp giấy hồng mang tên bà Châu.

Theo bản án, bà Thu khẳng định bà là con gái của bà Phùng Ngọc Thúy (em gái bà Châu). Sau khi bà Thúy mất (không để lại di chúc), bà Thu cho rằng căn nhà trên là của mẹ mình nên khởi kiện đòi chia di sản thừa kế với người anh là ông Hùng, đồng thời buộc bà Châu phải trả lại nhà. Không đồng tình, bà Châu nói bà Thu là do bà nhận nuôi nhưng đã bỏ nhà đi từ nhỏ chứ không phải con nuôi hay con đẻ gì của bà Thúy cả. Ông Hùng cũng khẳng định mẹ ông chỉ có ông là con ruột, không có con ruột hay con nuôi nào khác.

Năm 2012, xử sơ thẩm và phúc thẩm, TAND quận 1 và TAND TP.HCM nhận định bà Thu là con nuôi của bà Thúy nên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Từ đó, tòa xác định người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất (của bà Thúy) gồm có bà Thu và ông Hùng. Đồng thời, tòa cũng xác định di sản của bà Thúy ngoài căn nhà đang tranh chấp còn có căn nhà khác ở phường Bến Thành (quận 1). Toàn bộ tài sản này tòa chia đều cho bà Thu và ông Hùng nhưng do ông Hùng đã bán căn nhà ở phường Bến Thành nên tòa tuyên bà Thu được sở hữu toàn bộ căn nhà ở Trần Quang Khải. Ngoài ra, tòa ghi nhận sự tự nguyện của bà Thu đồng ý hỗ trợ cho bà Châu 200 triệu đồng để di dời, ổn định cuộc sống.

Theo VKSND Tối cao, khi xử sơ thẩm, bà Thu khẳng định bà là con ruột của bà Thúy, ông Hùng yêu cầu giám định ADN để xác định mối quan hệ anh em ruột giữa hai người nhưng TAND quận 1 đã từ chối và xử vắng mặt bị đơn là không khách quan. Lên phúc thẩm, bà Thu đột ngột có lời khai xác nhận bà chỉ là con nuôi của bà Thúy. Theo VKSND Tối cao, tuy là người khởi kiện nhưng nguyên đơn lại có những lời khai mâu thuẫn trong mối quan hệ mẹ - con, vì vậy cần phải làm rõ.

Ngoài ra, trong hồ sơ vụ án có hai giấy tờ xác định ngày sinh của bà Thu. Một giấy ghi bà Thu sinh ngày 16-12-1968, do UBND xã Hòa Cường, quận Hòa Vang, Quảng Nam cấp ngày 30-12-1968, được phía bị đơn trích lục năm 1973, mẹ là bà Phùng Thị Châu. Giấy thứ hai là giấy khai sinh trễ hạn do UBND phường 10, quận Gò Vấp (TP.HCM) cấp ngày 2-6-2006, ghi bà Thu sinh ngày 6-10-1968, mẹ là Phùng Thị Ngọc Thúy (giấy này do nguyên đơn cung cấp cho tòa). Tương tự, trong hồ sơ có ba giấy CMND mang tên bà Thu, trong đó có hai tờ khai (để cấp CMND) bà Thu khai mẹ là bà Thúy, một tờ khai lại ghi mẹ là bà Châu…

PHAN THƯƠNG