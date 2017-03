Tranh chấp về mồ mả, ai giải quyết?

Vụ xét xử hiếm hoi Trong thực tiễn đã xảy ra một trường hợp hiếm hoi mà tòa xét xử tranh chấp liên quan đến mồ mả cho đương sự. Cụ thể, ông B. khởi kiện đòi ông S. bồi thường thiệt hại vì đã làm mộ vợ ông bị sạt lở, phải mất công sức, tiền bạc để di dời đi chỗ khác, được TAND huyện Sông Cầu (Phú Yên) thụ lý. Tháng 6-2008, TAND huyện Sông Cầu xử sơ thẩm đã nhận định việc mộ vợ ông B. bị sạt lở không phải do lỗi của ông S. nên bác yêu cầu đòi bồi thường của ông B. Sau khi ông B. kháng cáo, tháng 8-2008, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm kết luận ông S. có một phần lỗi gián tiếp trong việc mộ của vợ ông B. bị hư hỏng. Trên cơ sở thiệt hại thực tế là 3 triệu đồng, tòa chấp nhận một phần kháng cáo của ông B., sửa án sơ thẩm, buộc ông S. phải bồi thường 1/3 thiệt hại (1 triệu đồng). _____________________________________________________ Tháng 5-2008, TAND huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ ông HQC bị một số họ hàng kiện đòi bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả. Theo tòa, loại tranh chấp này hiện nay chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn giải quyết cụ thể. Trước đó, năm 2006, ông C. di dời hài cốt của người anh về chôn cất ở chỗ khác để giao mảnh đất tọa lạc tại xã Thới Thạnh (Cờ Đỏ) cho người mua đất. Phát giác sự việc, thân nhân của người quá cố đã tố giác đến các cơ quan chức năng. Vụ việc được ban hòa giải xã Thới Thạnh đưa ra hòa giải nhưng không thành nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến tòa xem xét, giải quyết... Tháng 12-2005, TAND tỉnh Vĩnh Long xử phúc thẩm đã tuyên đình chỉ một vụ tranh chấp đất có liên quan đến mồ mả trên đất vì tòa nhận định tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành tòa án. Theo hồ sơ, năm 2003, giữa bà VTC và người cháu rể xảy ra tranh chấp một khu đất tồn tại 18 ngôi mộ, kim tĩnh - huyệt mộ đào sẵn của gia tộc chồng bà C. Người cháu rể có giấy đỏ, còn bà C. cho rằng người cháu rể đã làm hồ sơ giả xin cấp giấy đỏ nên khởi kiện. TAND huyện Bình Minh (Vĩnh Long) thụ lý, bác đơn của bà C., công nhận quyền sử dụng đất cho người cháu; buộc gia tộc chồng bà C. phải di dời 18 ngôi mộ và kim tĩnh ra khỏi khu đất này. Sau đó bà C. kháng cáo…