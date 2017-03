Tranh luận 'nảy lửa' giữa người dân và phó chủ tịch Hà Nội

Đề nghị thanh tra việc người dân trích dẫn lời nói của phó chủ tịch

Cụ thể ông Khanh đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ cho thanh tra ngay lời của ông Nguyễn Hải Đường (đại diện cho các hộ dân) dẫn lời của ông nói tại cuộc họp mới đây ngày 31-12-2015 của Hà Nội rằng “Nhà nước không thiếu tiền”, “dùng xe ủi san lấp...”. “Anh Đường lại dẫn lời của tôi. Tôi đề nghị làm rõ tôi có nói thế không, nói bao giờ…” - ông Khanh tỏ ra bức xúc.

Trước ý kiến của phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Đường đề nghị được phát biểu cho rõ: “Đồng chí Khanh nói với Tổng Thanh tra, ông Nguyễn Hải Đường dám nói xấu lãnh đạo TP ở cuộc tiếp dân với Tổng Thanh tra, nếu tôi nói sai thì tôi chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra và tội đâu tôi chịu tới đó”.

Rồi ông Đường quay sang nói với ông Khanh: “Tại cuộc họp đồng chí Khanh với chủ đầu tư, bộ ngành đồng chí Khanh nói rõ, có ghi âm, đồng chí về xem lại đúng bao nhiêu từ, có sai từ nào không”.

“Anh có dự cuộc đó không?” - ông Khanh hỏi.

“Tôi không được dự cuộc đó nhưng tôi được nghe qua băng ghi âm, ghi âm tôi có đây” - ông Đường trả lời.

Tuy nhiên, phần tranh luận trên giữa ông Khanh và các hộ dân đã khép lại, sau phần kết luận của Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh, trong đó kiến nghị thanh tra lời nói của người dân của phó chủ tịch UBND TP Hà Nội không được nhắc tới.





Đề nghị trả lại đất cho dân

Nội dung của buổi tiếp dân xoay quanh chuyện các hộ dân kiến nghị dự án nhà ở, văn phòng do Công ty TNHH Xây dựng IDC triển khai chậm trễ 16 năm nay (từ năm 1999), ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, quyền lợi của người dân, trong khi đó họ đã nhiều lần kiến nghị phản ánh nhưng không được cấp có thẩm quyền giải quyết. Cụ thể, Công ty IDC đã được giao gần 14.000 m2 đất tại khu vực trên để triển khai dự án, hiện công ty này đã triển khai dự án trên diện tich 7.900 m2, còn lại hơn 6.000 m2 vẫn do các hộ dân sử dụng. Do nhiều nguyên nhân, đến nay dự án chưa được triển khai tiếp, đất của các hộ dân ở cũng không được phép xây dựng, cấp sổ đỏ… Theo đó đại diện các hộ dân đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra, thậm chí điều tra để làm rõ “đúng”, “sai”, để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân trên khu đất họ đã sinh sống nhiều năm, cũng như xử lý những cá nhân, tổ chức có sai phạm…

Sau khi nghe ý kiến của đại diện UBND quận Tây Hồ, chủ đầu tư và UBND TP Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính Phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định: “Cho đến nay dự án triển khai đúng mục đích, yêu cầu, trình tự thủ tục đúng pháp luật, hiện đã thu hồi trên 56% diện tích và triển khai dự án, hơn 50% hộ dân ủng hộ”. Ông Tranh cũng cho rằng dự án chậm do nhiều nguyên nhân như chính sách pháp luật thay đổi, năng lực chủ đầu tư, nhận thức của hộ dân không chính xác khiến dự án không được đồng thuận, trong đó chính quyền địa phương cũng phải rút kinh nghiệm trong việc triển khai dự án. Hiện chủ đầu tư đã đề nghị điều chỉnh quy hoạch, thu hẹp dự án. 72 hộ dân đề nghị được sử dụng đất của mình, đây là yêu cầu bức xúc, chính đáng. Hai yêu cầu này gặp nhau, chính quyền cũng chính thức đề nghị Trung ương.

“Vì thế đề nghị đối với diện tích đã giải phóng mặt bằng thì tiếp tục giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đối với diện tích người dân đang sử dụng, đề nghị Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh quy hoạch đưa diện tích này ra khỏi dự án. Đồng thời rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, trường hợp nào chưa đủ thủ tục thì hướng dẫn người dân làm thủ tục. Thời gian giải quyết đề nghị hoàn thành trong quý II-2016” - ông Tranh kết luận. Liên quan đến đề nghị của các hộ dân về việc thanh tra dự án, ông Tranh cho rằng việc thanh tra là chưa cần thiết. Hiện để Hà Nội thực hiện giải quyết các nội dung trên, nếu có dấu hiệu vi phạm mới tiến hành thanh tra. Đồng thời ông Tranh cũng đề nghị Ban tiếp dân Trung ương và Vụ 1 - Thanh tra Chính phủ theo dõi sát vụ việc, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm sẽ thanh tra làm rõ xử lý.