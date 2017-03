Tránh người tâm thần, xe khách bị lật

Theo những người chứng kiến vụ việc thì vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ ngồi do tài xế Vũ Nhật Minh (59 tuổi) điều khiển chở một đoàn khách nước ngoài chạy hướng Hội An - Đà Nẵng đang chạy trên đường thì chị Lê Thị Phượng (31 tuổi, trú thôn Hà My, xã Điện Dương) chạy băng qua đường.