Tranh nhau làm “sếp”

Hai lần xét xử, tòa tuyên hai cá nhân khác nhau được quản lý công ty khiến đơn vị liên quan lẫn VKS phản ứng...

Vào năm 2002, Công ty Long Thành Đại Trung của Việt Nam đã mời một đối tác ở Hong Kong là Công ty Broad Havest Investments Ltd cùng làm ăn và được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép thành lập Công ty Liên doanh Sơn Bauhinia.

Hai bản án khác nhau

Sau một thời gian hoạt động, nội bộ công ty liên doanh mất đoàn kết khiến đại diện hợp pháp của công ty bỏ về Hong Kong, giao quyền quản lý công ty cho ông He De Cai. Thấy tình hình bất ổn, Công ty Long Thành Đại Trung khởi kiện Bauhinia đòi quyền quản lý công ty liên doanh.

Tháng 3-2011, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử vụ kiện do công ty Long Thành Đại Trung làm nguyên đơn và nhận định người đại diện theo pháp luật của công ty liên doanh không còn ở Việt Nam để quản lý và điều hành công ty khiến đơn vị hoạt động không đúng với quy định, gây thiệt hại cho các thành viên. Vì vậy, tòa tuyên giao cho ông Gilbert Khauv (Phó Tổng Giám đốc thứ nhất công ty liên doanh) quản lý, điều hành hoạt động công ty.

Năm tháng sau, ông He De Cai (lúc này là đại diện cho Công ty Broad Havest Investments Ltd) khởi kiện ngược Công ty Long Thành Đại Trung để đòi lại quyền quản lý công ty liên doanh nói trên.

Tháng 7-2012, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ kiện do ông He De Cai làm nguyên đơn, tuyên theo hướng khác hẳn trước đây. Theo tòa, mặc dù ông Gilbert Khauv được giao quyền quản lý công ty từ ngày 14-7-2011 nhưng ông này lại đóng cửa, ngừng toàn bộ hoạt động của công ty liên doanh, gây thiệt hại cho các bên liên quan. Vì vậy, tòa án quyết định công nhận ông He De Cai là tổng giám đốc của Công ty Liên doanh Sơn Bauhinia Việt Nam...

VKS chỉ ra nhiều vi phạm

Không chấp nhận bản án thứ hai của TAND tỉnh Đồng Nai, giám đốc Công ty Long Thành Đại Trung làm đơn kháng cáo và khiếu nại gửi đến một số cơ quan chức năng ở tỉnh Đồng Nai vì cho rằng tòa xử không khách quan.

Qua xem xét, ngày 24-8, VKSND tỉnh Đồng Nai đã gửi ý kiến đến tòa án cấp phúc thẩm và các cơ quan chức năng chỉ rõ, từ khi đi vào hoạt động, Công ty Sơn Bauhinia có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng và kéo dài. Cụ thể, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi công ty được thành lập thì phía nước ngoài (Công ty Broad Havest Investments Ltd) đã tự ý chuyển nhượng trái phép tất cả cổ phần trong công ty liên doanh cho công ty thứ ba với giá 2,5 triệu HKD (đôla Hong Kong - NV). Ngoài ra, có thời gian Công ty Sơn Bauhinia Việt Nam để ông He De Cai (là người lao động nước ngoài chưa được cấp phép lao động) lợi dụng, giả mạo, tự xưng là tổng giám đốc công ty để chiếm đoạt con dấu và sử dụng tài sản của công ty liên doanh; ký kết hợp đồng kinh tế trái pháp luật, xúi giục kích động công nhân gây rối làm mất trật tự trị an tại địa phương.

Theo VKS, từ những vi phạm pháp luật nghiêm trọng nêu trên, nhận thấy hoạt động của Công ty Sơn Bauhinia Việt Nam không hiệu quả. Trong thời gian hoạt động, công ty không tôn trọng pháp luật nên đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải thể doanh nghiệp, bác tư cách lãnh đạo của những người liên quan...

Dự kiến tới đây, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm để giải quyết những vướng mắc trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc.

Cần xem xét những vi phạm mà VKS nêu Phía VKS khẳng định công ty phía nước ngoài đã bán cổ phần của mình cho công ty thứ ba vì vậy tòa án cấp phúc thẩm phải triệu tập công ty thứ ba với tư cách là người liên quan để làm rõ các vấn đề. Bên cạnh đó, tòa cũng nên xem xét lại tư cách của ông He De Cai xem ông này đã được cấp phép lao động tại Việt Nam hay chưa… Những tình tiết mà VKS nêu là những tình tiết mới phát sinh sau khi có đơn tố cáo của Công ty Long Thành Đại Trung. Vì vậy, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao nếu xét thấy có nhiều tình tiết vi phạm mà tòa sơ thẩm chưa xem xét thì sẽ hủy án để xét xử lại... Luật sư NGUYỄN THANH LƯƠNG, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre

TIẾN HIỂU