Tránh xe cẩu, xe container lật xuống mương nước

Nguyên do, khi cách cầu Kênh A (Bình Chánh) được 500 m thì tài xế xe container phát hiện một xe cẩu gặp sự cố đang dừng phía trước. Tài xế nhanh chóng đánh lái nhưng do đường hẹp, lại chạy với tốc độ cao nên không xử lý kịp khiến xe nghiêng rồi lao xuống mương nước. Tại hiện trường, xe container hư hỏng nặng, dầu nhớt chảy tràn xuống mương. Tài xế may mắn thoát nạn.

Chiều 24-5, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Cảnh Toàn (trú huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước đó, chiều 23-5, trên quốc lộ 7A (qua huyện Anh Sơn), Toàn điều khiển xe tải và đâm vào sau nhóm tám học sinh đang đạp xe đạp đến trường ôn thi tốt nghiệp THPT làm hai em thiệt mạng. Theo lời khai của Toàn, do Toàn ngủ gật nên đã không làm chủ được tay lái.

Chiều cùng ngày, trên đường tránh TP Hà Tĩnh (thuộc địa phận xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), một xe bồn chở xi măng đâm vào ô tô con. Cú đâm khiến anh Nguyễn Văn Đức (ngụ Hà Tĩnh, lái ô tô con) chết tại chỗ, còn xe bồn lao xuống ruộng bên đường. Nguyên nhân vụ tai nạn là do xe bồn nổ lốp trước khiến xe mất lái.

XUÂN NGỌC - ĐẮC LAM