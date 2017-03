Tránh xe tải, xe con lật nghiêng trên đường

(PL)- Vụ tai nạn xảy ra lúc 16 giờ chiều 8-3 trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Vào thời gian trên, xe con 37A-060.37 do Đặng Ngọc Thọ (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển đã đánh lái sang trái tránh xe tải 37C-076.23 đỗ ven đường.



Hiện trường vụ tai nan. Ảnh VTV Đúng lúc này, xe tải 37C-077.07 do Phạm Văn Quang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển đi cùng chiều lao lên, đặt cả ba xe trong tình huống song song. Xe con sau đó đã đâm vào đuôi xe tải 37C-077.07 trước khi mất lái, lộn nhiều vòng trên quốc lộ và lật nghiêng bên vệ đường. Tại hiện trường, chiếc xe con bị nát bét, hư hỏng nặng, riêng chiếc xe tải chỉ bị xây xát nhẹ nằm cách đó khoảng 10 m. Phát hiện vụ tai nạn, người dân gần đó đã đến đập cửa, giải cứu hai người trên xe con ra ngoài. TX