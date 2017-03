Trao 12,5 tỉ đồng cho UBND huyện Trường Sa

“Bản thân và doanh nghiệp của tôi có ba mối quan tâm hàng đầu đối với xã hội: Trẻ em, giáo dục và biển đảo. Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” đáp ứng cả ba mối quan tâm đó của tôi nên vừa biết đến ý tưởng của chương trình, tôi xin được tham gia ủng hộ ngay cho đến nay... Qua chương trình, tôi cũng có nhiều kỷ niệm. Đặc biệt, lần trước tôi ra khánh thành Trường Tiểu học Trường Sa thấy mấy em nhỏ học sinh chạy ùa vào phòng học, nằm lăn tròn mấy vòng trong trường và dang tay ra, rồi leo lên lầu chạy khắp nơi hò reo sung sướng mà thấy vui gì đâu. Hình ảnh đó làm tôi nhớ hoài, muốn làm gì đó thêm nữa cho mấy em.” - ông JOHNATHAN HẠNH NGUYỄN, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương “Ngôi trường tiểu học trên thị trấn Trường Sa và trên xã đảo Sinh Tồn như những tượng đài tình cảm của nhân dân, Nhà nước dành cho Trường Sa thân yêu. Tôi tin rằng càng ngày sẽ có càng nhiều chương trình tiếp nối hướng về Trường Sa như thế này, để Trường Sa được kéo lại thật gần với đất liền, không còn khoảng cách.” - ca sĩ THANH THÚY ________________________________________

