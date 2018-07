Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Bùi Minh Quý

Chiều 28-7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Đoàn Công tác do Thượng tá Phạm Hữu Trường, phó Giám đốc công an tỉnh đã đến xã Thanh Hương (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sỹ Bùi Minh Quý, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai.



Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công

Thượng tá Phạm Hữu Trường đã bày tỏ sự cảm phục, niềm tự hào trước sự hy sinh anh dũng của Thiếu úy Bùi Minh Quý. “Đồng chí đã cống hiến cả tuổi trẻ, tính mạng của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Đã gần 4 tháng trôi qua kể từ ngày Thiếu úy Bùi Minh Quý hy sinh, hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không quản gian khó, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người dân vẫn in đậm trong tiềm thức của người dân ở thị xã An Khê” - Phó Giám đốc công an tỉnh Gia Lai nói.



Cũng tại buổi lễ, Thượng tá Phạm Hữu Trường mong muốn các ban, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa đến thân nhân, gia đình Liệt sỹ Quý. Đồng thời, khẳng định, sự hy sinh của chiến sĩ Bùi Minh Quý là tấm gương để mỗi thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân noi theo.





Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3-3-2018, xe tải chở mía 78K-4985 do tài xế Trương Quang Vinh (xã Nghĩa An, thị xã An Khê) điều khiển đi ngang qua đập tràn ở thị xã An Khê (Gia Lai) thì gặp dòng nước chảy mạnh. Thời điểm này, Thủy điện An Khê - Ka Nak đang xả nước làm xe bị kẹt lại và chết máy, tài xế phải leo lên nóc xe mía kêu cứu.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực thị xã An Khê đã điều 1 xe cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến cứu hộ. Trong quá trình giải cứu tài xế, chiến sĩ Bùi Minh Quý đã bị dòng nước chảy xiết cuốn xuống ngầm tràn. Đến 15 giờ 35 phút, lực lượng chức năng tiếp cận và vớt được thi thể của anh lên bờ.



Thân nhân liệt sĩ Bùi Minh Quý không kìm được xúc động

Ghi nhận tấm gương hy sinh dũng cảm khi thực thi nhiệm vụ, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng “Huân chương Dũng cảm”; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ Dũng cảm”; Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn từ Thượng sỹ lên Thiếu úy cho anh Bùi Minh Quý. Riêng Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của Thiếu úy Bùi Minh Quý.