Trao chứng nhận Sen xanh cho 10 khách sạn - resort bảo vệ môi trường tốt nhất

Đây là giải thưởng được trao cho các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ có những nỗ lực thân thiện với môi trường trong kinh doanh thông qua các hoạt động cụ thể như xử lý rác thải, nước thải, tiếng ồn, sử dụng năng lượng… cho đến các ý tưởng sáng tạo giúp cho thiên nhiên sống động, hòa hợp phục vụ con người.

Giải thưởng này do độc giả và Ban biên tập tạp chí The Guide (Thời báo kinh tế Việt Nam) bình chọn dựa trên những thành tích hoạt động và chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch.

Đại diện ban tổ chức cho biết trong 114 đơn vị được bình chọn, đã có 10 đơn vị được trao chứng nhận Sen xanh nhờ những thành tích trong công tác gìn giữ, xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường là Amanoi Resort (Ninh Thuận) , Amiana Resort, Six Senses Ninh Van Bay (Nha Trang), Bamboo Village Beach Resort & Spa, Seahorse Resort & Spa (Bình Thuận), Dalat Edensee Lake Resort & Spa (Đà Lạt), Emeralda Resort Ninh Binh (Ninh Bình), InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng), Palm Garden Beach Resort & Spa (Quảng Nam), và Sun Spa Resort (Quảng Bình).





Ngoài ra có 10 đơn vị được trao chứng nhận “TOP TEN các doanh nghiệp được yêu thích nhất”, bao gồm: khách sạn Best Western Premier Indochine Palace (Huế), các khách sạn Caravelle, InterContinental Asiana Saigon, Sofitel Saigon Plaza (TP.HCM), khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi (Hà Nội), Furama Resort (Đà Nẵng), Quán Ăn Ngon (TP.HCM), Du thuyền Paradise Cruises (Hạ Long), chuỗi khách sạn Vinpearl và công ty lữ hành Buffalo Tours.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2014 ước đạt 5,4 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013. Đa số các thị trường khách đều tăng trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể như thị trường Hồng Kông tăng 97%, Đức tăng 83%, Nga tăng 27%, Tây Ban Nha tăng 24%; Lào tăng 21%; Campuchia tăng 20%; Anh tăng 17%, Trung Quốc tăng 17%…Tổng số khách du lịch nội địa trong 8 tháng đầu năm 2014 đạt hơn 30 triệu lượt khách, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 159.770 tỉ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2013.