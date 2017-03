Trao giải cuộc thi 'Doraemon với An toàn giao thông'

Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam năm 2016 do Cục CSGT chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ GD&ĐT và Tập đoàn báo Mainichi, Nhật Bản tổ chức. Đây là một trong những hoạt động của chương trình “Doraemon với ATGT” tại Việt Nam có sử dụng hình ảnh chú mèo máy Doraemon nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục cho trẻ em Việt Nam về ý thức ATGT, bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn giao thông. Hình ảnh chú mèo máy Doraemon với nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục cho trẻ em Việt Nam về ý thức ATGT, bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn giao thông sẽ được tổ chức hằng năm.