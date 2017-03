Trao trả 1,8 triệu Won và 600 USD cho du khách Hàn Quốc

Ngày 4-11, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã tiến hành bàn giao số tiền 1,8 triệu Won và gần 600 USD cho vợ chồng chị Lee Kyung Sooe (quốc tịch Hàn Quốc).



Trao trả lại số tiền cho du khách người Hàn Quốc Lee Kyung Sooe. Ảnh: TT

Trước đó, vợ chồng chị Lee từ Hàn Quốc sang Đà Nẵng để hưởng tuần trăng mật. Ngày 2-11, khi hai người xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lên một chiếc xe du lịch để về khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), rồi quay lại khách sạn Novotel trên đường Bạch Đằng. Tại đây, vợ chồng chị Lee tá hỏa khi phát hiện chiếc ví bên trong chứa toàn bộ tài sản của chuyến du lịch gồm: 8 triệu Won và gần 600 USD đã bị mất. Hai vợ chồng đến báo bảo vệ khách sạn đề nghị giúp đỡ.

Sự việc sau đó được trình báo lên Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu). Qua truy xét nhanh, cơ quan công an đã tìm được tài xế M. (ngụ Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), người điều khiển chiếc xe du lịch và thu hồi lại toàn bộ tài sản trả cho du khách. Nhận lại số tiền bị mất, chị Lee cảm ơn Công an quận Hải Châu đã nhiệt tình giúp đỡ, hoàn trả tài sản cho khách du lịch.

Cùng ngày, Công an quận Hải Châu cũng đã thưởng nóng cho Công an phường Thạch Thang 10 triệu đồng vì thành tích nói trên.