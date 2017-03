Trao trả nhiều tài sản và USD bị mất cắp cho Công ty Formosa Hà Tĩnh

Trong đó có 6 bộ máy vi tính, 5 máy điều hòa, 25 máy hàn, 7 máy khoan, 8 máy bộ đàm, 5 máy bơm, một tivi led, cùng với số tiền 1.600 USD và hàng trăm tang vật có giá trị khác.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trao trả nhiều tài sản bị mất cắp ngày 14-5 cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: V.LAM

Trước đó, ngày 14-5, lợi dụng sự việc gây rối trật tự công cộng tại Khu Kinh tế Vũng Áng, một số công nhân và người dân trộm số tài sản trên. Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra, thu giữ số tang vật trên để trao trả lại cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa. Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ và khởi tố 53 đối tượng có hành vi gây rối, trộm cắp tài sản rồi bàn giao cho Công an tỉnh Hà Tĩnh mở rộng điều tra, khởi tố bị can.

Liên quan đến vụ gây rối, trộm cắp trên, hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 110 đối tượng, trong đó đã khởi tố 36 bị can về hành vi gây rối trật tự và trộm cắp tài sản, tạm giam 33 bị can (quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế).

Ông Vương Văn Uyên-Chủ tịch Tập đoàn Formosa đã đã đến kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục thuộc Dự án Formosa Hà Tĩnh và khẳng định với các nhà thầu việc Tập đoàn Formosa sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để triển khai thi công các hạng mục theo đúng kế hoạch đề ra.

ĐẮC LAM