Trẻ bốn tuổi bị cha mẹ hành hạ dã man

Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ TP Biên Hoà, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi ngược đãi, đánh đập trẻ em. Nạn nhân nghi bị chính cha mẹ hành hạ dã man là bé Đỗ Thị Kim Ngân (4 tuổi).



Bé Đỗ Thị Kim Ngân (4 tuổi).

Có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, bé Ngân vẫn tỏ ra sợ hãi và đau đơn. Rất nhiều người hay tin đã đến bệnh viện thăm đứa trẻ tội nghiệp bị chính cha mẹ mình hành hạ đến chấn thương đầu, hai mắt bầm tím, sưng húp chưa thể mở ra được. Tay chân của bé cũng có rất nhiều vết sẹo.

“Sao lại có cha mẹ ác vậy, đứa trẻ nó có tội nghiệp gì đâu mà hành hạ đánh đập dã man như vậy chứ. Đã sinh ra phải có trách nhiệm nuôi dưỡng. Nhìn đứa trẻ thương bao nhiêu thì căm tức kẻ gây ra thương tích cho bé bất nhiêu...”, những người đến thăm đứa trẻ bức xúc.

Rất nhiều người mẹ, người cha đã đến cho tiền hỗ trợ chăm sóc cho bé. Vì lượng người kéo đến phòng bệnh viện thăm bé Ngân quá đông nên bệnh viện phải huy động bảo vệ đứng cửa để ổn định trật tự. Có một người phụ nữ khi thấy đứa trẻ bị đánh đã ngất xỉu vì quá kinh hãi.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Minh Khôi, trưởng khoa ngoại thần kinh - cột sống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cho biết tuy bé Ngân đã tỉnh nhưng qua soi chụp, bệnh viện nhận định bé Ngân bị xuất huyết trong sọ não, một hình thức của chấn thương sọ não nên bệnh viện vẫn phải theo dõi kỹ, đề phòng biến chứng.

Trước đó, chiều 12/9, người dân ở khu nhà trọ C3 (thuộc khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An) nghe tiếng la hét, tiếng khóc thét của trẻ nhỏ nên chạy đến kiểm tra. Lúc này thấy cha của đứa trẻ đánh đập nên một số người đã chạy đến.

“Khi mọi người đến thì bị cha đứa trẻ ngăn cản, đóng kín cửa không cho vào nên chúng tôi phải chờ phía ngoài. Khi thấy cửa phòng vừa mở, mọi người ập vào thì phát hiện cháu bé với bộ dạng thảm thương, nhiều người định xông vào đánh người cha vô nhân tính này”, những người trong xóm trọ kể lại.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện thị xã Dĩ An, bé Ngân được chuyển đến Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục điều trị. Mọi người bàng hoàng đau xót là khi bé gái tỉnh dậy, miệng vẫn liên tục la hét: “Con xin cha mẹ, cha mẹ đừng đánh con, đừng chích điện con...”.

“Con bé đã tỉnh lại nhưng vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, lúc ngủ cũng mê man la lớn, van xin cha mẹ đừng đánh, đừng chích điện”, người trực tiếp đưa bé Ngân đi cấp cứu và chăm sóc bé mấy ngày qua cho biết.

Bà con xóm trọ cho biết ba mẹ và bé Ngân mới chuyển tới đây được 5-6 tháng và ở căn phòng trong cùng của dãy trọ. Hai vợ chồng rất ít giao du với hàng xóm nên dù đã ở đây nhiều tháng nhưng hàng xóm không biết tên của ba mẹ bé. Mỗi lần “dạy con”, ba mẹ bé Ngân đều đóng cửa phòng. Trước khi vụ bé Ngân bị bạo hành được phát hiện, người dân có lần trông thấy bé gái này ra ngoài với thương tích bầm tím trên người.

Ông Lê Văn Hoàng - Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An cho biết đang chỉ đạo Phòng lao động - thương binh và xã hội và các đơn vị chức năng kiểm tra vụ việc, có biện pháp để chăm sóc, bảo vệ em bé. Đồng thời yêu cầu Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc để tiếp tục xử lý.

Tự nguyện chăm sóc bé Ngân Chị Trần Thị Quế Nhàn (22 tuổi) cùng chồng là anh Nguyễn Duy Hưng (33 tuổi) là những người đã đưa bé Ngân đi cấp cứu và hiện đang chăm sóc đứa trẻ. Hai vợ chồng trẻ này cho biết sẽ tình nguyện chăm sóc bé Ngân tới khi lực lượng chức năng có phương án giải quyết tốt nhất cho bé.

Văn Ngọc