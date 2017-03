Trẻ em phạm tội, được xử dưới khung

Đồng thời buộc bị cáo và cha mẹ của bị cáo cùng có trách nhiệm bồi thường cho phía nạn nhân hơn 23 triệu đồng.

Trước đây, do bị nạn nhân Lê Thanh An gây sự, đánh vào cuối tháng 5-2012, ấm ức trong lòng, Quý mua dao thủ sẵn trong nhà để nuôi ý định trả thù. Tối 10-6-2012, khi Quý đi ngang một quán cà phê ở thị trấn An Châu (Châu Thành) thì bị An từ trong chạy ra dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, lưng. Quý vội chạy về nhà lấy dao quay trở lại, xông vào đâm một nhát vào thái dương trái làm An ngã xuống đất bất tỉnh. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Quý đến Công an huyện Châu Thành đầu thú.

Theo tòa, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, là thành phần nhân dân lao động nghèo, học vấn thấp, sự hiểu biết pháp luật có phần hạn chế. Sau khi gây án, bị cáo đã ra đầu thú, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường 45 triệu đồng và được phía nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, bị cáo khi phạm tội là trẻ em, người bị hại cũng có một phần lỗi nên tòa xem xét giảm nhẹ, xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt truy tố.

DUY BÌNH