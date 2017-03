Trên 1.000 xe tham gia chương trình không lái xe khi uống rượu, bia

Chương trình do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Sở GTVT TP Hà Nội và các tổ chức khác phát động trong cùng thời điểm tại Bến xe Mỹ Đình.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chín tháng đầu năm 2015, cả nước có 6.518 người chết do TNGT. Mặc dù số vụ, số người chết và bị thương đã giảm so với cùng kỳ nhưng tình hình TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp. Một phần nguyên do là lái xe vi phạm nồng độ cồn, uống rượu, bia khi tham gia giao thông. Chương trình trên sẽ góp phần giúp lái xe tuân thủ các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói chung và quy định về nồng độ cồn nói riêng…