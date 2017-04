"Trên đường giờ làm gì có xe lexus gắn biển xanh"

Tại cuộc họp báo Chính phủ, chiều 3-4, trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM liên quan đến việc Thủ tướng giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp biển số xe 80A, 80B, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nói: Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là hoàn thành việc báo cáo trong quý I. Bộ Công an đang có báo cáo. Tuy nhiên, quan điểm của Chính phủ có một số định hướng sau: Trước hết, các DN không thuộc đối tượng cấp biển số 80A, 80B thì yêu cầu Bộ Công an phải báo cáo Thủ tướng, thu hồi lại những biển này một cách triệt để.



Chiếc xe lexus mang biển số 80 mà DN đã tặng cho tỉnh Cà Mau. Ảnh: TV

“Các đồng chí thấy đi trên đường bây giờ làm gì có xe Lexus đăng ký biển xanh đâu. Trước đây, xe Lexus biển xanh cũng đi lễ hội, bây giờ lượng xe biển xanh lưu thông cũng đã giảm nhiều, đặc biệt là lễ hội không có xe biển xanh”- ông Dũng nói và cho biết thêm, Chính phủ đang giao Bộ Công an xây dựng đề án bán đấu giá biển số xe, coi biển số là một tài sản cá nhân, nguồn thu từ việc đấu giá, bán biển số xe đó được bổ sung cho ngân sách nhà nước.



“Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đang quyết tâm rà soát và thu lại hết sức nghiêm túc những biển số 80A, 80B đã cấp”- ông Dũng nói.



Liên quan đến việc khai thác rừng ở Phú Yên, ông Mai Tiến Dũng cho hay, sau khi báo chí nêu sự việc ở Phú Yên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, đã yêu cầu Phú Yên rà soát lại và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã giao cho UBND tỉnh Phú Yên báo cáo, làm rõ vấn đề và tạm dừng dự án để kiểm tra, báo cáo Thủ tướng.

"Quan điểm của Thủ tướng là nghiêm túc không được phá rừng tự nhiên để phát triển, đây là quan điểm nhất quán", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nói.