Treo “án tử” cầu Đúc một tuần để thẩm định lại chất lượng

(PLO)- “Sau cuộc họp sáng nay, 2-11, Tỉnh ủy Long An đã chỉ đạo TP Tân An tạm dừng ngay việc tháo dỡ, đồng thời thuê một đơn vị độc lập tiến hành khảo sát lại chất lượng cầu Đúc” - ông Trần Kim Lân, Bí thư Thành ủy TP Tân An, nói với Pháp Luật TP.HCM.