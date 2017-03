Treo cô hàng xóm lên xà nhà đánh đến chết vì nghi thả ma làm chết con mình

Kết luận của cơ quan pháp luật ngày 10/4 cho biết chỉ vì quá mê tín mà dẫn đến hậu quả: ba người chết, một người phạm tội cố ý đánh chết người.



Anh Tráng A Lử, sinh năm 1987 và vợ là chị Lù Thị Súa sinh năm 1988, đều trú tại thôn Khổi Ngoa, xã Liêm Phú huyện Văn Bàn (Lào Cai), có con tên Tráng A Thái, sinh 1/2/2014.



Ngày 7/4/2014 thấy con mình bị ốm, lười ăn, nên vợ chồng Lử và Súa đã mời ông Tráng Là Su ở Thôn Nà Nheo xã bên về cúng giải hạn, trừ ma nhưng cháu Thái vẫn không khỏi ốm.



Đến ngày 8/4, vợ chồng Tráng A Lử không đem con ra trạm xá khám chữa mà còn tiếp tục cúng bái và bói xem con ma nào hại con mình. Bằng bùa phép soi trứng gà và suy đoán tên người khả nghi có ma, vợ chồng Lử xác định chị Thào Thị Dinh sinh năm 1991, thường trú tại xã Liêm Phú là người đã thả ma làm con mình bị ốm.



Lập tức vợ chồng Lử đi tìm chị Dinh với ý định bắt chị phải giải con ma ra khỏi con mình để nó khỏi ốm.



Gặp chị Dinh tại nhà bố chồng ở làng bên, anh Lử và chị Súa nói: "Con mình bị ốm do bị thả ma nên nhờ chị Dinh đến buộc dây vải vào cổ con mình để đuổi ma" (theo phong tục của người Mông, nếu xác định người bị ốm là do bị thả ma thì phải tìm người thả ma đến buộc dây vải vào cổ để đuổi ma).



Lúc đầu, chị Dinh từ chối không đi do không biết đuổi ma, nhưng do Lử và Súa nói nhiều, nể tình nên chị Dinh cùng đi đến nhà vợ chồng Lử và Súa ở xã bên. Lúc này, cháu Tráng A Thái mới hơn 2 tháng tuổi được bà nội bế vẫn trong tình trạng ốm mệt, mắt nhắm nhưng vẫn thở, vợ chồng Lử bảo chị Dinh lấy dây vải buộc vào cổ cháu Thái để đuổi ma.



Chị Dinh nghe theo, sau đó rút sợi dây vải mầu đỏ trên khăn đội đầu của mình ra "buộc hờ" vào cổ cháu Thái.



Sau khi buộc dây vào cổ cháu Thái được khoảng 30 phút, chị Súa kiểm tra con mình thì thấy cháu đã chết. Nghĩ là con mình bị chết do con ma chị Dinh bắt nó, Tráng A Lử lập tức dùng dây thừng buộc 2 tay chi Dinh treo lên xà nhà.



Rồi hai vợ chồng Lử, Súa mỗi người một cây gậy thi nhau trút đòn vào người chị Dinh, vừa đánh vợ chồng Lử vừa tra hỏi: "Mày thả ma như thế nào, vì sao mày thả ma bắt con tao chết"... Chị Dinh xin tha vì không biết thả ma là gì.



Cứ thế trận đòn oan nghiệt như mưa liên tiếp giáng lên thân thể người đàn bà xấu số, bất chấp sự can ngăn năn nỉ của những người hàng xóm xin tha cho chị. Chỉ đến khi chị Dinh không kêu khóc được nữa, hai vợ chồng Lử cũng thấm mệt mới chịu buông tha...



Ngay tối 9/4, Công an huyện Văn Bàn phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và Viện kiểm sát Nhân dân có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Thào Thị Dinh, cháu bé Tráng A Thái và ra lệnh bắt khẩn cấp Tráng A Lử và vợ là Lù Thị Súa.



Lù Thị Súa đã kịp thời bỏ trốn khỏi nhà. Đến chiều tối 10/4, người dân phát hiện Lù Thị Súa đã chết cách nhà khoảng 300m. Nguyên nhân ban đầu được xác định là Súa đã ăn lá ngón tự tử.



Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo LỤC VĂN TOÁN (TTXVN/VIETNAM+)