“Treo” quy hoạch tám năm, rồi… “treo” tiếp

Khu vực Rạch Gián, Cựa Gà (xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) nằm trong vùng quy hoạch Khu công nghiệp Khánh An. Mới đây, dân trong vùng tá hỏa khi nhận được thông báo của UBND tỉnh Cà Mau chưa giải tỏa khu này.

Vì sao chưa giải tỏa mà dân rầu? Có hai cách để vào xóm Rạch Gián, Cựa Gà. Đó là đi bằng xuồng con hoặc lội bộ trên đường đất đen sình lầy. Nếu đi đường bộ thì phải chịu khó chui lỗ hàng rào sắt B40 của công trình khí-điện-đạm Cà Mau (nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp Khánh An). Ông Tám Phú, một người dân trong xóm, kể: “Năm ngoái, hết đường ra khỏi xóm, đành chui lỗ đi đỡ. Nghĩ mà tức, đang yên ổn bị quy hoạch “treo”, bị công trình ngáng lối, giống như bị giam lỏng!”.

Dân cư xóm Rạch Gián, Cựa Gà muốn ra vào xóm mình phải chui qua những lỗ hàng rào sắt thế này. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Nguyễn Thành Tích, Trưởng ấp 6, cho biết: “Trước, đây là vùng đất nông nghiệp, người dân trồng rau màu, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi cá nước ngọt, đời sống ổn định. Sau khi bị “treo” một thời gian, đời sống ngày càng khó khăn”. Gia đình ông Trần Văn Luôn có 3 ha đất nông nghiệp. Trước năm 2002, ông làm lúa hai vụ, nuôi cá nước ngọt, trồng cây ăn trái, hoa màu… Nhưng nay chỉ trồng lúa được một vụ/năm mà còn không nuôi được cá, trồng cây, hoa màu. Ông bức xúc: “Thu nhập gia đình tôi đã giảm 2/3 so với trước. Mấy năm gần đây, môi trường nước quá xấu khiến việc sản xuất ngày càng tệ”.

Từ lâu dân địa phương đã gọi nơi này là ốc đảo Cựa Gà. Xóm chỉ cách hàng rào công trình khí-điện-đạm Cà Mau 50 m nhưng điện không, đường không, trường không, nước sạch cũng không... Đáng nói hơn là việc sản xuất của họ gần như bế tắc.

Theo người dân trong xóm và cả chính quyền địa phương, mực nước ngầm đã bị giảm sút nghiêm trọng. Từ khi nhà máy điện thuộc công trình khí-điện-đạm hoạt động (năm 2008), tất cả cây nước ngầm của người dân xóm Rạch Gián, Cựa Gà đều bị tụt nước. Họ phải đào sâu xuống 2 m để hạ tay bơm nước nhưng cũng khó lấy được nước để dùng. Vợ ông Tư Luôn cho biết: “Thường chúng tôi phải thức lúc 2, 3 giờ sáng để canh bơm nước”.

Theo trưởng ấp Khánh An, từ năm 2002, 91 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu được thông báo nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp Khánh An, không được tiếp tục tự ý xây dựng nhà cửa, công trình, không được thay đổi hiện trạng đất đai, cây trái. Người dân nghe theo và chờ đợi. Đầu tháng 4-2010, UBND tỉnh Cà Mau có công văn tiếp tục hứa sẽ sớm di dời giải tỏa, tái định cư cho dân, trước mắt cho ứng trước tiền bồi thường để gỡ khó cho dân. Nhưng hai tháng sau, UBND tỉnh Cà Mau lại có thông báo: “… Các hộ dân trong khu vực dự án khi chưa giải tỏa di dời sẽ được sửa chữa nhà ở, chuyển, nhập hộ khẩu khi lập gia đình cho con, cải tạo đất sản xuất, nuôi trồng những cây con ngắn ngày; tuy nhiên phải thông qua Ban nhân dân ấp, UBND xã Khánh An và chủ đầu tư xác nhận”.

Người dân mếu máo vì cái khổ nói trên sẽ lại tiếp diễn.

TRẦN VŨ