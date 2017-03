Trị đào đường chui, tái lập ẩu

Nhiều dự án cấp nước vi phạm - Tại các dự án cấp nước ở quận Thủ Đức, hai đơn vị thi công (Công ty TNHH Minh Thông và Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC) đã tái lập mặt đường Tô Ngọc Vân và Nguyễn Văn Bá gồ ghề, không đảm bảo an toàn giao thông. Tương tự, các lằn phui của những dự án cấp nước trên các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu (quận 7), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) cũng được tái lập với chất lượng rất kém. - Khi thi công dự án lắp đặt đường ống cấp nước do Sawaco làm chủ đầu tư trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4), đơn vị thi công là Công ty TNHH Đạt Đức nhiều lần vi phạm công tác đào tái lập mặt đường, gây cản trở, mất an toàn giao thông, thậm chí còn thi công không giấy phép...