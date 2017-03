Triển khai nhiều biện pháp hạn chế cháy xe

Hiện trường vụ cháy xe của diễn viên Lê Khánh tại góc đường Huyền Trân Công Chúa - Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM tối 22-2 - Ảnh: Bảo Ân



Theo đó, để có thông tin kịp thời đồng thời hiểu rõ nguyên nhân các xe bị cháy, Cục ĐKVN đã có văn bản gửi Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến các vụ cháy, nổ xe. Đồng thời có văn bản đề xuất Bộ GTVT làm việc với Bộ Công thương xem xét, chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường phối hợp với Cục ĐKVN trong việc kiểm tra lại chất lượng xe máy bán tại các đại lý phân phối.Ngoài ra, Cục ĐKVN cũng có văn bản gửi Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị được tham gia trong quá trình soát xét, hoàn thiện lại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sử dụng cho xe.Để tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn tại cơ sở sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy, Cục ĐKVN yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn với phụ tùng và xe sản xuất, lắp ráp, đặc biệt là các yếu tố có thể gây cháy, nổ xe; nghiên cứu, phát hành các tài liệu khuyến cáo và hướng dẫn người sử dụng xe các biện pháp phòng chống cháy, nổ xe, đặc biệt là chỉ dẫn phòng chống cháy, nổ gắn trên xe hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng xe.Cục ĐKVN đã và đang kiểm tra, thanh tra việc quản lý chất lượng xe xuất xưởng của một số doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp có nhiều xe bị cháy trong thời gian qua.Cũng theo ông Đức, Cục ĐKVN đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành GTVT xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu cấp nhà nước “Xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp kỹ thuật phòng chống cháy, nổ đối với ôtô và xe máy” trình Bộ GTVT và Bộ Khoa học - công nghệ phê duyệt. Nội dung của đề tài này bao gồm nhiều phần việc khác nhau như: chất lượng nhiên liệu, việc bảo dưỡng sửa chữa xe, kết cấu và vật liệu sử dụng trên xe...Cục ĐKVN đang soạn thảo và trong tháng 2-2012 trình Bộ GTVT dự thảo sửa đổi thông tư của bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bảo hành, bảo dưỡng ôtô. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đã soạn thảo trình Bộ GTVT xem xét, giao nhiệm vụ cho Cục ĐKVN xây dựng đề án nghiên cứu phương án quản lý kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa môtô, xe gắn máy.Trong năm 2012 cũng sẽ soát xét, sửa đổi hai thông tư liên quan đến việc quản lý chất lượng môtô, xe gắn máy và xây dựng ban hành mới quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến an toàn cháy nổ xe cơ giới.Theo T.PHÙNG (TTO)