Triển khai quy định gửi thông báo vi phạm giao thông về nơi cư trú

Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng - Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt cho biết: Các trường hợp phải thông báo vi phạm là những trường hợp phạm lỗi nặng. Cụ thể là: Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa mà theo quy định của pháp luật, ngoài hình thức phạt tiền còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước có thời hạn hoặc không có thời hạn quyền sử dụng GPLX hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; bị tước quyền sử dụng giấy phép lái tàu; bị tước quyền sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy. Ngoài ra, người có hành vi vi phạm điều khiển phương tiện không có giấy phép điều khiển phương tiện hoặc có nhưng giấy phép đó không phù hợp với phương tiện đang điều khiển; sử dụng giấy phép không do cơ quan có thẩm quyền cấp; sửa chữa, tẩy xóa giấy phép điều khiển phương tiện; trốn tránh nghĩa vụ cứu nạn khi có điều kiện; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ tai nạn giao thông; lợi dụng tai nạn giao thông để xâm phạm sức khỏe, tài sản của người bị nạn; cản trở việc kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Ngoài các trường hợp trên, căn cứ vào tình hình và yêu cầu cụ thể của công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ-đường sắt, Cục trưởng Cục CSGT đường thủy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố có thể quyết định thông báo vi phạm đối với các trường hợp vi phạm khác.