Triệt phá ổ ghi đề, bắt 7 con bạc

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4-4, tại căn hộ cho thuê số 287 đường Ấp Bắc, phường 10, TP.Mỹ Tho do ông Lê Trung Tịnh 36 tuổi làm chủ, công an thành phố Mỹ Tho và công an phường 10 đã phối hợp bắt quả tang một vụ mua bán đề trái phép. Bảy đối tượng được phát hiện đang tham gia mua bán đề gồm Phạm Quốc Bảo, Nguyễn Thị Ngọc Tươi, Trần Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc Hương, (cùng ngụ Châu Thành, Tiền Giang), Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Mộng Thùy (cùng ngụ TP.Mỹ Tho) và Nguyễn Thị Mai ngụ tỉnh Tây Ninh.



Các con bạc bị bắt quả tang

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều phơi dùng để ghi đề, gần 6 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động, 1 máy tính bảng cùng 4 xe mô tô.

Tấn Quốc_C.C