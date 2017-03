Triệt phá sòng bạc lớn trong vườn điều

Chiều 3-4, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Minh Hoàng (23 tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cùng nhiều đồng phạm liên quan để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó vào chiều 24-3, Công an huyện Vĩnh Cửu đã huy động lực lượng gần 30 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ bao vây, ập vào sòng bạc hoạt động dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền do Hoàng tổ chức tại khu vườn điều của ông Nguyễn Hữu Chí (ấp 4, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Công an bắt giữ tại chỗ 25 người đang tham gia sát phạt, thu giữ trên chiếu bạc hơn 90 triệu đồng, 1 bộ bài tây, 6 hột xí ngầu, 10 xe máy.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Hoàng tổ chức sòng bạc trên từ đầu tháng 3-2014. Để tránh bị phát hiện, Hoàng thường xuyên di chuyển sòng bạc nhiều địa điểm thuộc xã Phú Lý và chọn những khu rẫy sâu, vắng người để tổ chức và cho người canh gác cẩn mật. Sòng bạc này thường hoạt động từ 10 giờ đến 17 giờ hàng ngày, mỗi ván bạc ăn thua từ 2-3 triệu đồng, Hoàng lấy 10% tiền xâu trên tổng số tiền mà các con bạc đặt cược.

TIẾN DŨNG