Triệt thực phẩm bẩn, quyết chống trộm cướp

Kinh doanh đâu chỉ biết chạy theo lợi nhuận Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần nhắc nhở các chủ phương tiện đưa bà con về quê vui tết một cách an toàn. Đồng thời, phải kiên quyết xử lý mạnh tay đối với các chủ phương tiện không đảm bảo an toàn, hiện tượng xe “dù”, bến “cóc”, tài xế chạy ẩu… để không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Nhắc lại hiện tượng cháy tàu cánh ngầm mới đây trên sông Sài Gòn, chủ tịch UBND TP nhấn mạnh đầu tư để đảm bảo chất lượng các phương tiện vận tải là hết sức quan trọng. Không thể viện vào việc đầu tư tốn kém (làm cho giá vé cao) mà sử dụng các phương tiện không đảm bảo an toàn để chở khách. “Nói như vậy là không thấy trách nhiệm đối với sinh mệnh con người là quý nhất. Quan điểm kinh doanh chỉ chạy theo lợi nhuận mà không đảm bảo tính mạng an toàn cho người dân của một số doanh nghiệp như vậy là không chấp nhận được” - ông Quân nói. Ông Quân cũng lưu ý cán bộ các cấp chính quyền cần nhắc nhở người dân hạn chế tối đa rượu chè, say sưa, cờ bạc; chấp hành tốt quy định về PCCC trong cúng kiếng, đèn nhang ngày tết để đảm bảo một cái tết đoàn kết, an toàn, vui tươi và tiết kiệm.