“Triệt tiêu” chức năng đường vành đai Nguyễn Văn Linh

Đã xác định là đường vành đai từ trước Theo Sở Giao thông Vận tải TP, quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã xác định đường Nguyễn Văn Linh là một đoạn của đường vành đai số 2. Quy hoạch này kế thừa những ý tưởng, quy hoạch của gần 20 năm trước. Trước đó, tại buổi hoàn thành công trình đường Nguyễn Văn Linh (ngày 30-12-2007), nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Lê Văn Năm cũng phát biểu: “Hơn 15 năm trước, chúng ta đã phác họa và hy vọng thế nào rồi cũng sẽ có xa lộ phía Nam (tuyến đường Nguyễn Văn Linh - NV) nối với xa lộ Đại Hàn cũ, khép kín vành đai ngoài”. Công ty Phú Mỹ Hưng: Đường Nguyễn Văn Linh không liên can đến vành đai số 2 Trong văn bản trả lời Pháp Luật TP.HCM về việc xe tải “đụng” khoảng lùi ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Công ty Phú Mỹ Hưng cho biết: “Ban đầu đại lộ Nguyễn Văn Linh chỉ là tuyến đường kết nối giữa khu chế xuất Tân Thuận và quốc lộ 1A, không liên quan gì đến đường vành đai của TP. Nhưng sau khi đường Nguyễn Văn Linh sắp hoàn tất (năm 2007), TP quyết định lấy đường này làm tuyến đường vành đai số 2. Do vậy, Công ty Phú Mỹ Hưng không có ý kiến gì trước dư luận cho rằng đường Nguyễn Văn Linh sẽ bị cản trở, giảm thiểu chức năng bởi nhà cửa, hàng quán được xây “ôm đường”. Trên thực tế, khoảng cách giữa làn xe cao tốc của đại lộ Nguyễn Văn Linh đến các căn hộ là 17 m, trong đó có hai làn xe nội bộ (9 m), dải phân cách (2 m) và khoảng lùi và vỉa hè (rộng 6 m). Hiện dọc tuyến đường này có nhiều cửa hàng kinh doanh, do đó với đề xuất xây dựng tường chắn cách âm, chống ồn, công ty phải hỏi ý kiến của cư dân và phải phối hợp với các sở, ngành liên quan mới có thể thực hiện được.” Tuy nhiên, Công ty Phú Mỹ Hưng đã không trả lời về những vấn đề khác mà Pháp Luật TP.HCM đề cập, như: biện pháp khắc phục những giao cắt đồng mức với đường vành đai, khoảng lùi được thực hiện theo chuẩn nào, có phải cho xây nhà cách mép ngoài vỉa hè chỉ 6 m là để “tiết kiệm đất” hơn là chủ động áp dụng những tiêu chuẩn cao hơn cho xứng tầm với khu đô thị được công nhận là kiểu mẫu, hiện đại…