Triệt tình trạng ‘quan mới, quy hoạch mới’

Cần chú trọng bảo vệ Tổ quốc trong quy hoạch Tôi đề nghị các quy hoạch của ngành, của vùng, của tỉnh phải thống nhất với quy hoạch của quốc phòng, an ninh. Khi xin ý kiến phải có ý kiến bằng văn bản của các bộ chủ quản, đặc biệt là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Cần tránh dự án có đầu tư của nước ngoài… ở những nơi mà chúng ta có địa hình, giá trị chiến thuật phòng thủ của đất nước, phòng thủ của khu vực, phòng thủ của cấp tỉnh. Ngoài ra, tôi nhất trí đưa vào chế độ mật với khu vực an ninh, quốc phòng. Đề nghị ban soạn thảo lưu ý vấn đề này, không đưa những khu vực này vào phụ lục. ĐB ĐẶNG NGỌC NGHĨA (Thừa Thiên-Huế) Vi phạm quy hoạch phải bị xử lý Nhiều quy hoạch nhưng được thực hiện nửa vời. Một phần vì những vi phạm về quy hoạch chưa được xử lý nghiêm minh. Đề nghị chúng ta phải quy định rõ ràng nếu vi phạm quy hoạch thì phải xử lý để tất cả tổ chức, cá nhân không dám vi phạm. Nếu để vi phạm thì rất tai hại cho quy hoạch. ĐB NGUYỄN VĂN THỂ (Sóc Trăng)