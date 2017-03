Triều chạm đỉnh, học sinh bì bõm đến trường

Các tuyến đường Lương Định Của (quận 2), An Dương Vương (quận 8, quận Bình Tân), Bến Phú Định (quận 8), Kinh Dương Vương (quận 6), Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Kha Vạn Cân (Thủ Đức)… nước ngập quá nửa bánh xe máy. Quốc lộ 1 đoạn qua khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân bị ngập rất sâu, có nơi gần đến yên xe máy. Khu vực đường số 41, phường 16, quận 8 (gần giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương) cũng ngập nặng. Sân Trường THPT Năng khiếu Nguyễn Thị Định chìm sâu trong nước. Trường Mầm non Vành Khuyên (ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè) cũng bị ngập nặng. Tầng trệt có phòng học bị ngập sâu trên 0,3 m nên nhà trường phải đưa học sinh lên lầu học.

Cũng trong ngày 17-10, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa cho biết tiếp tục tạm ngưng xả lũ đến ngày 19-10. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã yêu cầu các địa phương khuyến cáo, hướng dẫn người dân trong vùng ngập úng kê cao đồ đạc, đề phòng triều cường tràn vào nhà. Người dân khu vực ven sông, kênh rạch… không được cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi.

Hàng loạt xe chết máy vào tối 17-10 trên đường Lương Định Của, quận 2. Ảnh: M.HIẾU

Tại Bạc Liêu, triều cường dâng cao làm ngập một số tuyến đường, chợ, nhà cửa của nhiều hộ dân ven cửa biển Nhà Mát, Cái Cùng, Gành Hào. Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Giá Rai có ba đoạn bị ngập sâu. Triều cường còn gây sạt lở nhiều đoạn đê kè ven biển. Hiện 125.000 ha diện tích nuôi tôm, 3.000 ha đất sản xuất muối nằm dọc tuyến đê biển Đông có nguy cơ bị thiệt hại rất cao.

Tại Cần Thơ, hàng loạt tuyến đường thuộc các quận trung tâm Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng chìm trong nước khi triều cường vượt mức báo động 3. Đường nội bộ dọc bến Ninh Kiều ngập sâu trên 90 cm. Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Cần Thơ, cho biết: “Triều cường trong ngày 17-10 trên 2,05 m, dự báo trong ngày 18-10 đạt 2,10 m. Triều cường chủ yếu gây khó khăn cho giao thông và sinh hoạt của người dân chứ không ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp do hệ thống đê bao được gia cố”.

M.PHONG - M.HIẾU - K.PHƯỢNG - G.TUỆ