Triều cường cao nhất trong 60 năm

Tát nước tràn vào nhà, bị điện giật chết Tối 20-10, anh Lê Tuấn Thanh (phường Long Trường, quận 9) bị điện giật chết khi đang tát nước ra khỏi nhà. Theo ông Trần Văn Tươi, cha ruột anh Thanh, con ông đang tát nước đằng sau bếp thì bất ngờ bị điện giật té ngã. Ông Tươi vội ngắt nguồn điện, đưa anh Thanh đi cấp cứu nhưng chưa đến bệnh viện thì đã tử vong. “Nguyên nhân có thể do dây điện bị hở, truyền vào tủ sắt và Thanh đã vô tình tựa vào tủ này” - ông Tươi nói. Gia đình anh Thanh thuộc diện hộ nghèo, cả nhà phải tá túc trong căn nhà tình thương rộng khoảng 20 m2. Anh Thanh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đang chạy xe ba gác kiếm sống. Cần Thơ ngập nặng, Sóc Trăng vỡ đê Trong ngày 21-10, do triều cường nên hàng loạt tuyến đường trong khu vực trung tâm TP Cần Thơ ngập sâu, có nơi hơn 0,5 m. Giao thông trên các tuyến đường bị đình trệ, sinh hoạt của người dân (chủ yếu ở quận Ninh Kiều) đảo lộn, các hàng quán đều vắng tanh… Cũng do triều cường lên cao kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về, tại huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã có 16 đoạn đê bị vỡ, tổng chiều dài gần 90 m. Đê vỡ gây ngập úng khoảng 160 ha cây trái, hoa màu, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân. GIA TUỆ - THIÊN SƠN