Triều cường gây sạt bờ bao

Từ lúc 16 giờ 30, nước bắt đầu ngập lấp xấp hai bên đường Phan Đình Phùng (Phú Nhuận). Khoảng 10 phút sau, đường Bùi Hữu Nghĩa bắt đầu ngập. Đến 17 giờ, nhiều xe gắn máy lưu thông qua đường này bị chết máy. Một số người loạng choạng tay lái mỗi khi sụp vào ổ gà phía bên dưới. Các tuyến đường xương cá dọc đường Âu Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), đường An Dương Vương, vòng xoay An Lạc (quận 6, Bình Tân) cũng bị ngập từ 0,3 đến 0,5 m. Tại hai đầu cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội, do bị trũng nên xe máy chạy qua bị chết máy do nước ngập hơn nửa bánh xe.

Xe bị chết máy khi chạy qua đường Bùi Hữu Nghĩa trong chiều 8-10. Ảnh: V.THUẬT

Cũng trong chiều qua, một đoạn bờ bao 4 m gần cầu ông Đụng (phường Thạnh Lộc, quận 12) bị sạt. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết đoạn bờ bao này nằm trong dự án bờ hữu sông Sài Gòn nhưng chưa được thi công nên rất yếu. Ngoài ra, một số đoạn bờ bao tại phường Thạnh Lộc cũng bị tràn bờ. UBND quận 12 phải điều ghe chở đất vào gia cố lại đoạn bờ bao bị sạt và đắp cao những nơi thấp.

V.THUẬT