Triều cường TP.HCM lại cao kỷ lục

(PL)- “Mức triều tại hệ thống sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cao và sẽ xấp xỉ đỉnh triều cao kỷ lục (vào năm 2012) là 1,62 m vào hôm nay (20-10)” - Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP cho biết vào chiều 19-10.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ dự báo đỉnh triều ở TP.HCM sẽ đạt mức 1,59 m trong ngày 19-10 và sau đó sẽ vượt, đạt đến mức 1,62 m. Chiều tối 19-10, triều cường và mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ngập nặng như đường An Dương Vương (quận 8), Lương Định Của (quận 2), Ngô Tất Tố, Nguyễn Hữu Cảnh, Bùi Hữu Nghĩa, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), quốc lộ 13, đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức)...

Nước ngập nửa bánh xe trên đường An Dương Vương, quận 8 vào ngày 19-10. Ảnh: MINH QUÝ

Khoảng 3 giờ 50 sáng 19-10, kênh Thanh Đa (phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị bể bờ bao làm nước tràn vào nhiều nhà dân. Sự cố xảy ra quá nhanh nên người dân chỉ kịp sơ tán trẻ nhỏ và một số tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 8 giờ thì nước rút dần. Chính quyền địa phương đã điều động lực lượng đến gia cố lại bờ bao.

Trận lũ rạng sáng 19-10 khiến nhà của gần 670 hộ dân huyện Bến Cát (Bình Dương) bị ngập sâu, hàng trăm hộ đã phải bỏ chạy thoát thân. Ngập nặng nhất là thị trấn Mỹ Phước (nước ngập 1-2 m). Nhiều hộ nuôi cá ở xã An Điền bị mất trắng do ngập sâu khiến hàng chục tấn cá trôi mất. Đến chiều cùng ngày, nước rút bớt nên người dân đã về lại nhà. Theo một lãnh đạo tỉnh Bình Dương, nguyên nhân gây trận ngập lịch sử này là do triều cường dâng cao, mưa lớn kéo dài trong 3 giờ, hệ thống thoát nước không thoát kịp.

M.PHONG - MINH QUÝ - XUÂN NGỌC - N.ĐỨC